У Азарова объяснили: то, что хочет Янукович, сделать сложно, но можно

Задание Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по выравниванию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине будет выполнено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ.

«В ближайшее время мы доложим Президенту, каким образом мы подходим к этому. Однако задача, я думаю, будет выполнена. Не будет такого, что в разы есть расхождения сегодня между областями, равными по условиям. Но есть несколько областей, которые сложно привести (к единому тарифу - УНИАН), к примеру город Киев. Потому что совершенно разные затраты на доставку той же воды», - сказал он.

В качестве примера вице-премьер также привел Луганскую и Львовскую области, где цена на воду должна быть в разы больше, чем установлена на сегодня.

«Потому что длительная подача воды, очень высокие подъемы, затрачивается огромное количество электроэнергии. Поэтому она сегодня самая дорогая в этом разделе. Поэтому такую формулу (по выравниванию тарифов на коммунальные услуги - УНИАН) сделать сложно», - добавил В.ТИХОНОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент требует от руководителей на местах в ближайшее время уравнять коммунальные тарифы во всех регионах Украины.

«Я прошу и предупреждаю: в ближайшее время нам следует уравнять тарифы на воду, газ, жилищно-коммунальные тарифы в регионах, чтобы они были едиными», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.