Азаров пригласил гостя в парламент, пока там «спокойная фаза»

Украина заинтересована в активизации сотрудничества с Люксембургом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи в Киеве с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Лораном МОЗАРОМ.

«Мы заинтересованы в контактах на всех уровнях. Мы заинтересованы в активизации сотрудничества с компаниями Вашей страны в реализации совместных проектов», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, он отметил важность для Украины сотрудничества в энергетической сфере, промышленности, телекоммуникациях и др.

Н.АЗАРОВ пригласил Л.МОЗАРА посетить Украину, а также выразил заинтересованность в визите в Украину министра экономики и внешней торговли Люксембурга.

Также глава украинского правительства пригласил Л.МОЗАРА побывать в Верховной Раде Украины. «У нас очень активный парламент, и я надеюсь, что Вы приехали в его спокойную фазу», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.