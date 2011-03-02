Азаров пригласил гостя в парламент, пока там «спокойная фаза»
Премьер встретился с Мозаром
Украина заинтересована в активизации сотрудничества с Люксембургом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи в Киеве с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Лораном МОЗАРОМ.
«Мы заинтересованы в контактах на всех уровнях. Мы заинтересованы в активизации сотрудничества с компаниями Вашей страны в реализации совместных проектов», - сказал Н.АЗАРОВ.
В частности, он отметил важность для Украины сотрудничества в энергетической сфере, промышленности, телекоммуникациях и др.
Н.АЗАРОВ пригласил Л.МОЗАРА посетить Украину, а также выразил заинтересованность в визите в Украину министра экономики и внешней торговли Люксембурга.
Также глава украинского правительства пригласил Л.МОЗАРА побывать в Верховной Раде Украины. «У нас очень активный парламент, и я надеюсь, что Вы приехали в его спокойную фазу», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.