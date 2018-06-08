Нашеукраинец Сергей Бондарчук: В Украине установлен родоплеменной строй

Ситуация в Украине ведет к потере государственности… Мне ясно видно и понятно, от чего и от кого страну надо защищать. И можете не сомневаться – я это буду делать…

Украинский политик Сергей Бондарчук сегодня является председателем исполкома партии «Наша Украина». С марта 2005-го по июнь 2010 года он возглавлял Государственную компанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт".

Политик ответил на наши вопросы.

Господин Бондарчук, в последнее время вы все чаще стали выходить на публику. Появляетесь на телеэкранах, даете интервью. Вам понравилось быть публичным?

Пришло время говорить… Не только мне – всем, кто понимает, что происходит в стране, кто способен дать оценку политической, экономической ситуации. Страна наводнена новыми стереотипами и мифами. Кто-то должен помогать обществу отличать сказки от реальности.

Какие мифы вы имеете в виду?

Миф номер один – об успешной внешней политике новой власти и о невиданном инвестиционном прорыве. Миф номер два – о теплых отношениях с Россией и о гигантских перспективах этих новых отношений. Еще один миф – об усилении вертикали власти при президенте Януковиче и об эффективности такого подхода.

Вертикаль власти вы, представитель оппозиционной политической силы, называете мифом? Это же главная мишень критики со стороны демократической оппозиции. Из оппозиционного лагеря звучат и более жесткие определения: диктатура, узурпация.

Понимаете, я – человек военный. В армии вертикаль власти называется единоначалием. В этом смысле я – сторонник единоначалия и хорошо знаю его положительные стороны. Но в армии единоначалие означает также делегирование полномочий командирам всех уровней, а также их компетентность. Генерал не будет принимать решения за полковника, майор не брать на себя полномочия прапорщика. Все несут свою долю ответственности – вплоть до рядовых.

В Украине же в настоящий момент все нити сводятся к одному человеку. Он один решает – и какие реформы проводить, и кого в СИЗО посадить, и какую цену установить на килограмм гречки, и какой должен быть тариф на растаможку контейнеров в Одесском порту. К единоначалию такой подход не имеет никакого отношения. Это больше похоже на племенной уклад, в котором все сферы жизни контролирует вождь племени. Он же решает все и за всех.

По моему мнению, такой подход ведет к параличу системы управления. Государство, в котором отсутствует конкуренция – подходов, концепций, идей – категорически неспособно к развитию. Государство, в котором нет реального разделения ветвей власти и делегирования широких полномочий государственным менеджерам всех уровней – неконкурентоспособно и в глобальном мире.

И что, на ваш взгляд, означает такая ситуация для страны в перспективе?

Конкурентоспособность – основа государственного суверенитета. Страна – геополитический аутсайдер, которая никому не интересна, в исторической перспективе обречена на исчезновение. Чем слабее позиции Украины на международной арене, и в том числе – на международных рынках, тем сильнее зависимость государства от множества внешних факторов.

Я вижу, что нынешняя ситуация в украинской политике, экономике, бизнесе, отчасти во внешней политике, ведет Украину к потере государственного суверенитета. Можно сказать жестче: угроза национальной безопасности страны придет не извне. Эта угроза – внутри страны, сама власть, сама система государственного управления в настоящий момент ставит под угрозу национальную безопасность. Мы становимся неконкурентоспособными, неинтересными миру. Нам уже не простят многие детские ошибки, которые прощали в первые годы независимости.

А что же институты, на которые прямо возложена ответственность за сохранение и укрепление государственной безопасности? Тот же СНБО, например?

А давно вы слышали что-либо об СНБО? За многое сегодня любят критиковать Кучму, но во время его президентства Совет национальной безопасности и обороны прямо отвечал своему предназначению. У меня может быть свое отношение к персоне Горбулина, но при нем работа Совета была поставлена профессионально.

Ющенко назначил Богатыреву главой СНБО в свое время в рамках коалиционного соглашения, прошу заметить – ввел в управление страной представителя тогдашней оппозиции! В настоящее время такое невозможно в принципе.

Но важно другое – девальвация и деградация этого важнейшего государственного института длится не год и не два. Сейчас невозможно представить себе резолюцию СНБО, которая шла бы в разрез с волей правящей команды. Мы не можем представить, чтобы СНБО, к примеру, предупреждало высших должностных лиц страны о недопустимости шагов, ведущих к ослаблению национальной безопасности.

И какие же действия власти с вашей точки зрения угрожают национальной безопасности страны?

В условиях, когда модель управления государством имитирует родоплеменной уклад, когда ликвидированы все без исключения сдерживающие факторы, угроза национальной безопасности возрастает в сотни раз.

Наступление на свободу слова я рассматриваю не только как наступление на одну из базовых гражданских свобод, не только как попытку подрыва демократических основ – я рассматриваю это явление с точки зрения национальных интересов. Украине выгодно, чтобы была свобода слова, чтобы была свобода выбора, чтобы были открытые общественные дискуссии по ключевым вопросам жизни общества и государства – это отвечает национальным интересам, это укрепляет национальную безопасность, это повышает конкурентоспособность страны в мире. Почему я все время подчеркиваю именно это? Таков характер моего жизненного и профессионального опыта, таков характер моих компетенций – вопросы национальной безопасности, ее защита всегда были для меня на первом плане.

Что еще, кроме свободы слова, сегодня под угрозой?

Давайте просто возьмем некоторые законодательные новации, которые сегодня готовит власть. Депутаты Партии регионов предлагают ликвидировать норму Конституции, согласно которой голосование в Верховной Раде может осуществляться исключительно самим народным депутатом. Аргументация поражает – мол, депутаты и так годами голосуют за своих товарищей, отсутствующих на заседаниях парламента, так почему бы это не узаконить? Вот это и есть реальная, настоящая угроза парламентаризму в Украине, который уже и без подобных инноваций дискредитирован по уши. А тут его предлагают просто убить окончательно и похоронить.

При этом в тот же день уже другой депутат Партии регионов, являющийся так же представителем президента в Верховной Раде, говорит о необходимости реформирования избирательного законодательства, возврата к мажоритарной системе или даже вообще к выборам в парламент по открытым региональным спискам. Идеи не лишены смысла, но какой в них толк, если Конституцией не будет предусмотрено обязательное личное голосование депутата в стенах парламента? Какая разница, по какой системе этих депутатов в парламент избирать – по мажоритарной, пропорциональной или смешанной – если это будет стадо, которое заведут в Раду, отберут карточки, и отправят на все четыре стороны, а голосовать при этом будут четыре-пять человек от каждой фракции?

Какое все это имеет отношение к национальной безопасности? Да самое прямое. Угроза парламентаризму – это всегда угроза национальной безопасности. Это всегда удар по целостности государства, по экономике, по позициям страны на международной арене. Я удивляюсь, как власть этого не видит и не понимает.

Ну, так в подобных категориях не только власть, но и оппозиция не мыслит…

Пожалуй, соглашусь. Оппозиционерам навязали борьбу за их собственную безопасность, так что многим сегодня действительно не до безопасности национальной. Хотя тут проблема еще и в том, что у нынешней разрозненной оппозиции нет единой идеологической платформы. Сегодня есть разрозненные оппозиционные группировки, каждая из которых живет и действует в рамках какой-то собственной повестки дня. У Тимошенко – своя повестка дня, у Яценюка – своя, у Тягнибока – своя. Власть это более чем устраивает, хотя я и не думаю, что эта разрозненность является продуктом умелой режиссуры. Скорее это внутренняя проблема самой оппозиции, которая лишь в редких случаях умело подогревается властью. Но эту проблему – и другого выхода нет – оппозиции вскоре придется решать.

В списке перечисленных вами оппозиционных игроков нет «Нашей Украины», руководящий орган которой вы, собственно, и возглавляете. Не считаете ли вы сегодня свое участие в этом партийном проекте ошибкой? Не секрет, что многие в Украине оценивают перспективы партии весьма скептически…

Я понимаю, что если бы я сегодня сиротливо стоял на 150-м месте в километровой очереди на попадание в Партию регионов, с точки зрения многих людей в этой стране, я бы поступил правильно, грамотно и дальновидно.

Но сам я так не считаю. Там и без меня очередников хватает.

Кто-то может иронизировать, дескать – все бегут с пожара, а Бондарчук – на пожар, но для меня есть вещи, которые не подлежат пересмотру. Для меня важно, что в уставе «Нашей Украины», в ее идеологии не изменилось самое главное: приверженность идеалам демократии, рыночной экономике, безусловная ценность гражданских свобод. И здесь – точка. Сегодня мне ясно видно и понятно, от чего и от кого страну надо защищать. И можете не сомневаться – я это буду делать.

К тому же, закат «Нашей Украины» - вещь совершенно неочевидная. Пауза, анализ, переосмысливание стратегии – состояния, необходимые любой политической партии перед новым витком. Одно историческое действие «Наша Украина» совершила – будет и новый шаг.

А есть ли, по-вашему, у нынешней оппозиции будущее? Есть ли у нее шанс стать властью?

Многое будет зависеть от того, как оппозиция разберется со своими слабыми местами, и как сможет использовать слабые места власти. Не будем забывать, что они есть всегда.

Например?

У меня есть определенное видение ситуации. Из того, что я вижу, могу сделать один общий вывод: нынешняя властная команда воспринимает мир слишком одномерно. Односложные действия, элементарные двухходовки, зачастую – пещерная прямолинейность.

Но мир устроен немного сложнее. Тот, кто привык играть в два хода, обычно не отвлекается на нюансы, на детали, которые в результате могут сыграть решающую роль. Власть использует тактику, которая, как правило, дает очень хорошие результаты на коротких дистанциях, но проигрышна в долгосрочной перспективе. У власти нет внятной стратегии, все ресурсы направлены на ежедневную оборону своей территории, на удовлетворение тактических задач. Оппозиция сейчас занимается фактически тем же, но у нее меньше ответственности, меньше социально-экономических забот. А значит – больше шансов поставить цели и выработать единую стратегию.

Власть, как великан, может раздавить и уничтожить, но только в ближнем бою. Этот великан всегда неповоротлив, не видит, что творится на флангах, не учитывает большое количество опасностей, многие вещи просто недооценивает.

На примере своей жизни могу сказать: скорость всегда победит силу. Возможность маневра – это и есть важное конкурентное преимущество оппозиции. Власть, в силу уже описанных мною причин, такой возможности в большинстве случаев лишена.

Вопрос об экономической безопасности… Мировой экономический кризис продемонстрировал, что никому не удастся отсидеться в тылу. Как стране минимизировать риски, какие защитные механизмы должна включать власть?

Пока мы наблюдаем то, что власть с маниакальным упорством выключает все защитные механизмы – один за другим.

Один из базовых защитных механизмов – конкуренция на внутреннем рынке. Мы видим, что она открыто уничтожается. Власть неприкрыто действует в интересах трех-четырех кланов. Но то, что выгодно клановому бизнесу, – невыгодно стране в целом. И наоборот. Это – самоубийственная стратегия. Если бы нынешний президент исповедовал государственнический подход, он бы понимал одну простую вещь: Украине выгодна внутренняя конкуренция в бизнесе – например, чтобы химическая промышленность и металлургия не были сосредоточены в одних руках. Нет конкуренции внутри страны – нет конкуренции и на внешней арене. Подчеркну еще раз, к чему приводит аутсайдерство страны в мире. Только к одному – к ослаблению государственности, к подрыву суверенитета.

Украине выгодно, чтобы были установлены внятные правила игры по отношению к иностранным инвесторам и зарубежным компаниям, которые могли бы прийти в страну. Но показать им это можно только на примере того, как организована среда для отечественного бизнеса. Честно говоря, увиденное в Украине у иностранного капитала может разве что породить желание держаться от нас подальше.

Возможно, власть делает ставку на российский капитал, активно осваивающий Украину? Думая, что этого пока достаточно…

Опять же – миф и стереотип. Мы видим прекрасную телекартинку, которая иллюстрирует улучшение наших отношений с Россией, а между тем мы наших российских партнеров обманываем. Ряд проблем вокруг спорных объектов собственности, на которые россияне предъявили вполне обоснованные права, намеренно не решаются. Российскому бизнесу здесь не на кого ставить – те, кто принимают решения – их прямые конкуренты.

Я бы сказал максимально жестко – откровенный, демонстративный, наглый протекционизм власти по отношению к приближенным к ней трем-четырем кланам подрывает основы экономической безопасности страны. В стране не может всё принадлежать нескольким людям. Это – прямой путь к потере экономического потенциала. При установленном племенном укладе власть сама себя лишает инструментов для отстаивания государственных экономических интересов и оперативной реакции на глобальные кризисные явления. Сегодня ресурсы экономической обороноспособности практически исчерпаны, государство прочно сидит «на игле» внешних заимствований, которые, в свою очередь, недостаточно эффективно используются в интересах экономического развития страны. Подчеркиваю – в интересах страны, а не отдельных отраслей и финансово-промышленных групп.

И какие конкретные рецепты можно выписать в этой ситуации?

В свое время большевики провозгласили отделение церкви от государства – я бы настаивал на отделении бизнеса от государства в интересах национальной безопасности. Иначе история независимости Украины останется в школьных учебниках как прекрасный, но короткий период. Отделение бизнеса от государства могло бы стать главным лозунгом современной украинской политической оппозиции, и ее главной целью.

Но об этом оппозиция много говорила и в последние годы правления Леонида Кучмы…

При Кучме бизнес имел определенное влияние на власть, власть имела свои рычаги воздействия на бизнес. Но еще никогда в современной истории Украины не было такого, чтобы власть невозможно было отличить от бизнеса.

И когда бизнес и власть разомкнут свои объятия, когда они разделят зоны влияния и проведут демаркационную линию – только тогда у бизнеса и власти как у двух разных субъектов может начаться нормальный цивилизованный диалог. В котором власть будет отстаивать свои – государственнические – интересы, бизнес же свои – рыночные. Тогда возможен поиск компромиссов, баланс, взаимные уступки. Тогда возможен торг – в здоровом смысле этого слова.

Совсем недавно один из украинских политиков сказал, что сегодня в стране нет такого политического деятеля, которого не одолевал бы страх. Испытывает ли вы это чувство?

Тяжело бояться, если то, что ты говоришь и делаешь, является частью твоих реальных убеждений. У меня есть принципы и взгляды, которые я не готов предать или разменять. И если пришло время свои убеждения отстаивать, то я буду это делать.

Беседовала Ольга Горелая