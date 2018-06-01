Министерство образования прибегло к фальсификациям

Что за этим стоит? Стремление быстрее отчитаться наверх? Или вызывать недовольство в обществе, под прикрытием которого заниматься любимым делом, – дерибаном бюджета?..

В конце прошлого года, а именно 27 декабря, на сайте Министерства образования появилось неприметное объявление. Все желающие приглашались к обсуждению проекта “Концепции языкового образования”, разработанной специалистами Министерства образования. На кого было рассчитано это объявление в преддверие новогодних праздников, непонятно. Однако его таки заметили. Одним из первых забило тревогу общественное движение “Не будь байдужим», дальше появились комментарии научных работников и педагогов со всей Украины.

Эксперты высказывали возмущение... Если украинский язык авторы “концепции” определили в расплывчатых терминах просветителя ХІХ века как язык, в котором, в частности, «аккумулирована ментальность, знание и жизненный опыт предков», то относительно русского – формулировки значительно более четкие. «Для значительного количества граждан Украины, - говорится в “концепции”, - родным является русский язык, которым свободно владеют большинство жителей нашей страны». К тому же, «это язык междунационального общения, один из распространенных международных языков».

В своих замечаниях к настоящему документу научные работники Львовского национального университета отметили, что “отдельные положения проекта являются голословными, необоснованными, а в некоторых случаях элементарно безграмотными”. В целом, как отмечают педагоги, проект «Концепции языкового образования в Украине», как и законопроект «О языках в Украине», не предусматривает урегулирование языкового вопроса, а углубляет раздел в обществе и увеличивает искусственно созданное напряжение между носителями разных языков.

Выводы львовских педагогов совпадают с выводами экспертов Киевской городской организации общества “Мемориал” им. В.Стуса. Специалисты отметили, что “поданный проект концепции, к сожалению, не определяет, каким именно способом всем национальным меньшинствам будет предоставлена возможность в равной мере и должным образом овладеть украинским языком как государственным и языком междунационального общения”.

Координационный совет общества также поинтересовался, кто именно из педагогов, научных работников и представителей общественности был вовлечен в создание этой “концепции”. “Общественность должна знать, какой опыт и образование имеет этот человек, насколько он компетентен в вопросах языковой политики”, - отметили в Мемориале.

А дальше начало происходить что-то странное. На сайте министерства вдруг появляется информация о том, что Минобразования проводило обсуждение “концепции” с августа прошлого года (!). Как такое могло быть, если официальная информация об обсуждении документа появилась на веб-странице этого государственного органа в преддверие нового, 2011 года?

Более того, на министерском сайте появляется сообщение о “рабочей группе”, которая якобы работала над этой “концепцией”. «Рабочая группа, в состав которой входят известные украинские ученые, работает над Концепцией языкового образования на протяжении полугода и однозначно открыта для любых подходящих и обоснованных предложений», - отмечается в министерском сообщении.

Всего, согласно с обнародованной информацией, в рабочую группу вошли аж пять человек, из них двое представляют Херсонский южноукраинский институт последипломного образования и Крымский республиканский институт. Чем эти вузы заслужили такую честь, никто не объяснил. Хотя ответ напрашивается сам собой, если представить достижения языкового образования в Крымской автономии...

Кроме этих двух представителей солнечного юга Украины, в состав рабочей группы вошли еще двое педагогов киевских вузов.

Автор этих строк позвонил одному из них – заведующей кафедрой истории украинского языка Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, профессору Ларисе Шевченко. Услышанное от нее, мягко скажем, очень противоречило данным Минобразования.

По словам госпожи Шевченко, в октябре прошлого года ей действительно сообщили, что она включена в состав “рабочей группы”. На том ее осведомленность относительно деятельности этого “органа” заканчивается, поскольку она не принимала участия в ни одном его заседании. Минобразования, очевидно, не считало нужным информировать члена “рабочей группы” о “коллективных” решениях. Поэтому госпожа Шевченко считает появление своей фамилии в сообщении Минобразования “определенным курьезом”, эдакой “технической ошибкой”. Ценим эвфемистичность высказываний госпожи профессора...

Однако ситуация с принятием еще одного документа, в этот раз относительно литературного образования, доказывает нам, что речь идет не просто о курьезе, а о политике, которую проводит правительство руками коррумпированного руководства Минобразования.

Кстати, на днях это самое министерство утвердило еще одну “концепцию”, на этот раз - литературного образования. В которой особое место отводится, как нетрудно догадаться, российской литературе. «Особая роль, - говорится в этой “концепции, - принадлежит российской литературе как художественно-словесному достоянию, в тесном взаимодействии с которым на протяжении нескольких веков формировалась украинская литература, а также с учетом того места, которое занимает российская литература в общечеловеческой системе духовно-культурных ценностей».

Так вот после того, как “концепция” была уже утверждена министерством, появилось заявление одного из ее разработчиков – доктора филологических наук, члена-корреспондента НАН Украины Николая Сулимы, который сообщил, что некоторые тезисы этого документа появились в нем подпольно. «Тезис об особой роли российской литературы в Концепции литературного образования появился, так сказать, подпольно. Сначала эту концепцию вывесили анонимно на сайте, потом она появилась под нашими подписями, но я этой концепции не визировал. Если бы мне дали на подпись этот текст, я бы отказался его подписать. Но подпись моя стоит, и я должен оправдываться, что принимал участие в формировании этой концепции», – сказал Сулима.

Как видим Минобразования, используя имена известных людей, прибегает к служебным фальсификациям. Что за этим стоит? Стремление как можно быстрее отчитаться наверх: “Ваше задание выполнено”? Или желание поднять бучу, вызывать недовольство в обществе, под прикрытием которого заниматься любимым делом, – дерибанить бюджет?

Андрей Гарасим