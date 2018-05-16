”Мы делили апельсин: много нас, а он - один...”

За созданием оранжевого мегаблока журналисты следят с не меньшим вниманием, чем за парламентско-президентской группой по подготовке досрочных выборов. Последний съезд "Нашей Украины" больше всего запомнился кулуарным перешептываниям вроде “Что, Юрко хочет первым номером?” (Луценко – авт.), “И Славко согласится ?” (Кириленко – авт.) и уже совсем гипотетическими рассуждениями на тему, поможет ли новоназначенный секретарь СНБО Иван Плющ Правице, если и пойдет на выборы отдельно, а не в блоке. Вот об эффективности и целесообразности создания блока, об аппетитах вероятных партнеров по блоку “Наша Украина”, о квотах, о достоверности создания блока, о его первом номере мы спросили у политиков - вероятных участников проходной части списка.

"В МЕГАБЛОКАХ ТЕРЯЮТСЯ ИДЕИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, А НА ПЕРВОЕ МЕСТО ВЫХОДЯТ ИНТЕРЕСЫ..." Юрий Костенко, один из лидеров “Украинской правицы”: Если речь идет о досрочных выборах, которые проводятся в краткие сроки, то лучшим способом политического позиционирования стало бы создание единого пропрезидентского блока, куда бы вошли БЮТ, “Наша Украина”, и правые партии, я их называю “Украинская правица”. Если же выборы растягиваются, то следует смотреть на идеологические вкусы избирателей. Как политсила называется -"блок" или "партия" - это не так важно, главное - идеологическое направление. Дело в том, что борьба мегаблоков может привести к тому, что у них потеряются идеи, политические программы, а на первое место выйдут интересы.

В первой пятерке мегаблока должны быть представлены лидеры политических сил, а не звезды. Это не блок Юрия Луценко, как был блок Виктора Ющенко, которого мы уже тогда видели Президентом. На этих выборах не должно быть соревнований между Луценко или Кириленко, на этих выборах должна быть представлена команда, способная изменить качество государственной политики. Относительно нашего участия в списке и цифр... Я не очень забочусь о процентах, нас бы устроило правое политическое большинство в Верховной Раде, которого за пятнадцать лет так и не было в Украине. И именно этим объясняется то состояние государства и экономики, которое мы имеем. Государство у нас неукраинское, экономика - нерыночная, и тем более не социально-ориентированная, а клановая. Наша экономика – это обломок Советского Союза, такой остается сейчас Украина. Потому меня удовлетворит не процент списка, а политика. Правица юридически существует, и мы продолжаем переговоры в поисках того решения, которое позволит получить максимальную поддержку избирателя.

"СОПРОТИВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА НАШЕЙ УКРАИНЫ ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ ПРАВИЦЫ, ИДТИ ОТДЕЛЬНО..." Лесь Танюк, заместитель председателя Народного Руха Украины, народный депутат 5 созыва: Возглавлять блок “Наша Украина” должен Вячеслав Кириленко. Но нам кажется, что проблема деления квот абсолютно не отвечает современному состоянию Украины. Когда “Наша Украина” хочет 50 процентов себе плюс 10 процентов списка добавляется квота Президента, выходит, что для остальных партнеров остается сорок процентов, двадцать из которых хочет для себя Луценко. Нашей Правице остается двадцать процентов, это не является соответствующим фактором для Украины. В Украине намного больше национально ориентированных людей, чем 20 процентов. Статистика показывает их до 65 процентов, а тех, кто симпатизирует олигархам, центризму и левой идее, где-то до тридцати процентов. Тогда мы должны говорить о ненормальности такого деления квот. И если не будет учтен потенциал правых идеологических партий, мы окажемся в том же парламенте, какой и был, только на месте Кинаха будет УНП. Это лучше, чем Кінах, но этого все-таки мало. Президент исходит из такой идеи, что если кто-то будет обижен, то он может кого-то пригласить в свою квоту. Это – выход, но если говорить откровенно, то такое сопротивление руководства “Нашей Украины” вызывает большое желание Правицы идти отдельно. Я также считаю, что Правица набрала бы больше пяти процентов, но тогда нам пришлось бы конкурировать с президентской партией, а это нехорошо. И люди не смогут понять: почему политики, которые поддерживают Президента, выступают против его партии. В том смысле я - за мегаблок, но если Луценко (левоцентристская сила) – новое объединение, которое еще ничего не сделало, синица, которая грозилась поджечь море, но еще не подожгла, то почему Народная самооборона может претендовать на столько же голосов в парламенте, сколько все идеологические правые партии, которые вышли из Народного Руха Украины. Юрию Витальевичу обещают двадцать процентов, он хочет треть, но на таких условиях объединения быть не может, потому что правым силам останется тогда десять процентов, значит от каждой партии пройдет по три-четыре человека. И в парламенте не будет правой политической силы. А именно этот парламент без правой политсилы доказал свою несостоятельность.

Многое зависит от даты выборов, люди думают, что выборы состоятся 24-го июня, и потому все бегут, задрав штаны за тем комсомолом, но поскольку выборы не состоятся и есть еще некоторое время на июль, то я убежден, что здравый смысл и президентская логика возьмут свое, и мы пойдем под одним штандартом. Если же выборы состоятся осенью, то у Правицы будет время для действий .

"ЧТО КАСАЕТСЯ ЛИДЕРСТВА В СПИСКЕ... ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, ЧЬИ РЕЙТИНГИ ВЫШЕ..." Олесь Доний, кандидат первой десятки “Народной Самообороны” и единственный из народосамооборонцев, кто согласился дать комментарий на тему блокирования: Решение об окончательном блокировании “Народной самообороны” отсутствует в связи с тем, что существует разница в подходах. Для чего нужные досрочные выборы? Для ротации элит. У нас поведение основных политических субъектов удостоверяет, что они никакой ротации элит не проводят. И БЮТ и “Наша Украина” объявили, что они берут в проходную часть всех депутатов предыдущего созыва. Принцип ротации элит не выдержан. А я напомню, что дискредитировала себя не только противная сторона, а Верховная Рада как организм. Потому что чужими карточками голосовали и бело-голубые, и оранжевые депутаты. Конституцию трактовали свободно и одна, и другая сторона. Мы считаем, что нужно изменить подходы, а для этого максимально очистить списки. Политические силы должны пройти через самоочищение, а оно не гарантировано. К сожалению. Потому возникает, например, и фамилия Ивченко во время переговорного процесса о создании блока. Достаточно странное предложение. Беспокоит то, что союзники пытаются бороться с любой политической альтернативой, отсюда – предложения относительно повышения проходного барьера. Потому проблема не в квотах, а в подходах.

Переговоры идут тяжело, в “Народной самообороне” есть разные точки зрения. Есть мысли о необходимости блокирования, другие политики считают необходимым идти отдельно. Тем более, что рейтинги показывают очень хорошую динамику, постоянный рост электоральных симпатий. "Народная самооборона" работает на трех электоральных флангах, это и оранжевый лагерь, бывшие сторонники двух крупнейших блоков, разочарованные их деятельностью. Второй сегмент: социалистический электорат, разочарованный поведением своей партии, и третья группа - это люди, которые готовы голосовать против всех, или голосовали за партии, которые не прошли в парламент. Это – протестный электорат ( кто голосовал за "Вече", за Народную партию, за зеленых). Это три больших электоральных сегмента, и в каждом есть отдельные перспективы для "Народной самообороны". Для Самообороны важно, чтобы политики окончательно определили дату выборов, от этого зависит тактика нашей партии.

Создается впечатление, что "Народная самооборона" - это разовая возможность обновления парламента. Относительно претензий на лидерство в десятке... У нас претензий не было, были предложения из среды “Нашей Украины”. “Народная самооборона” выставляла единственное требование – очистку списка. А относительно лидерства, то это вопрос сугубо технологический. Давайте посмотрим, чьи рейтинги выше в социологических опросах.

"ЧАСТЬ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ТРАКТУЕТ СОЗДАНИЕ БЛОКА КАК ИНТЕРЕС, А НЕ КАК ЦЕЛЬ..." Владислав Каськив, лидер “Поры”, включенный в список “Нашей Украины”: Часть участников переговорного процесса трактует создание блока как интерес, а не как цель. Общеполитическую цель. И в основу ставится интерес, а не проблема "что делать?"... Ну и также стоят идеологические вопросы. В “Нашей Украине” происходят изменения. Смена лидера – знаковое событие. Процесс принятия решений однозначно изменился. “Наша Украина” тяготеет не только к интеграции, но и ставит вопрос глубокой модернизации партии, фактически речь идет о создании новой политической силы на основе “Нашей Украины”, и этого нельзя не замечать. Я думаю, что есть интерес в партии к сотрудничеству с Порой. Но в нашем сотрудничестве главной является идеологическая база, реализация плана реформ. Сейчас в списке “Нашей Украины” есть десять представителей Поры. Мы надеемся, что проходная часть будет большой, поэтому Пора будет представлена адекватно. У Поры есть очень качественные представители, которые усилят парламент.

Мы договорились не комментировать возможное участие партнеров в блоке, но возможность участия Самообороны сохраняется. Вопрос лидерства в блоке будет решать межпартийный съезд, но целесообразно, чтобы это был лидер “Нашей Украины”, базовой партии, которая формирует блок.

"НИКАКИХ ПРОБЛЕМ В ПЕРЕГОВОРНОМ ПРОЦЕССЕ НЕТ..." Ксения Ляпина, народный депутат 5 созыва, “Наша Украина”: Никаких проблем в переговорном процессе нет. Это не очень быстрый процесс. Поскольку все лидеры политических партий – люди достаточно амбициозные, иначе они не были бы лидерами. Кроме того, мы идем на переговоры с партиями, которые имеют серьезное политическое прошлое и историю, и им очень тяжело идти на какие-то уступки. Но сегодня подавляющее большинство расхождений учтено. Раньше были расхождения относительно процесса принятия решений. Ну как их принимать: простым большинством, консенсусом? На выборах 2006 года мы шли с соглашением, где отмечали, что решения принимаются консенсусом. И как вы нас критиковали за “скорость” принятия решений... Как сложно было объяснять обществу, почему каждый пункт у нас обсуждается неделю-две, так как каждая политическая сила проводила свои советы. И потом давала установки. Это было сложно. Потому НСНУ настаивал на поиске другого способа, делегирует ли каждая партия один голос, имеет ли каждая партия столько-то голосов в соответствии с квотами. То есть важно было создать систему, которая бы работала быстро. Эту дискуссию вскоре закончим. Все партии дали гарантии, что мы будем едины в наших решениях, и все решения будут выполняться, и никто не будет откалываться как Кинах и его группировка. Дискуссии относительно квот будут. Это естественно. Любая партия хочет увеличить свое представительство в парламенте. Но будет найден понятный подход. Проблема лидерства также есть, потому что каждый хочет быть первым. Но с помощью Президента мы это решим. Но я не считаю, что наилучшим является подход, когда пятерка будет состоять из лидеров политсил. Что касается названия, то мы практически договорились, что это будет название “Наша Украина”.

Записывала Маша Мищенко