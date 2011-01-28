Янукович: я мечтаю, что мы в финале встретимся с Польшей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает желание, чтобы на Евро-2012 футбольные команды Украины и Польши сыграли в финале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на организованном Фондом Виктора Пинчука VII Украинском ланче, который проходит сегодня в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

Глава государства выразил убеждение, что Украина и Польша совместными усилиями создадут лучшие условия «для проведения грандиозного праздника европейского футбола».

«И победно придем к финишу. Я мечтаю, что мы в финале встретимся с Польшей», - заявил Президент Украины.

По его словам, если тренер и команда подготовлены должным образом, то это даст положительный результат.

«Поэтому всегда мы должны стремиться к этому результату и его достигать: и в футболе, и в политике», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.