Донецкий губернатор призвал сообщать обо всем подозрительном

В Донецкой области в связи со взрывами 20 января в Макеевке решением губернатора Анатолия БЛИЗНЮКА введен особый режим безопасности на всех объектах региона.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной госадминистрации, ссылаясь на информацию А.БЛИЗНЮКА.

«Я принял решения по введению особого режима на всех объектах по Донецкой области, поскольку мы предполагали всякие варианты», - заявил губернатор.

При этом он посоветовал жителям области быть бдительными и при любых подозрительных моментах обращаться в соответствующие органы.

«Каждый гражданин должен быть бдительным и, если вы видите какие-то моменты и понимаете, что это ненормально, лучше позвонить в любую чрезвычайную службу, хоть в скорую помощь, хоть в милицию. Поверьте, обеспечение жизнедеятельности это задача власти и мы это делаем», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Возвращаясь к событиям в Макеевке, губернатор отметил: «Вчера был вариант только вымогательский, криминальный. Поэтому компетентные органы все рассмотрят, и будет проведено расследования в установленном законом порядке. Но мы должны понимать и не допускать подобных ситуаций на перспективу».

Как сообщал УНИАН, утром 20 января 2011 года в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов повреждения получили здания, пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить большую сумму денег "от людей, которые известны в Макеевке". В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег.