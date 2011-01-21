Ющенко обратился к украинцам

Бывший Президент Украины, лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что лишь в единстве Украина сможет эффективно решать большие экономические и социальные задачи, стоящие перед государством.

Об этом экс-президент сказал в обращении к украинцам по случаю Дня Соборности. Видео обращения размещено на официальном сайте.

«День Единения, День Соборности – особый день нашего календаря. Это праздник нашего исторического, национального единства, которое за последние века так часто разрывалось чужими границами, чужими империями, чужими царями», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он убежден, что в современном мире будущее имеют только единые нации. «Соборность является надежной предпосылкой развития страны. Потому что только тогда силы народа не тают на взаимном противостоянии, не распыляются на взаимное уничтожение – а направлены на созидание, на будущее наших детей», - говорится в обращении.

Он отмечает, что в украинской истории хватает примеров, когда именно потеря единства всегда вела и к потере свободы и независимости – а, следовательно, миллионным жертвам и столетиям безгосударственности.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что День Соборности – это праздник общей воли народа. В стремлении соборности сконцентрировано мощное духовное содержание, дающее силы украинской нации и уверенность в будущем.

«Об этом надо сегодня помнить. Ведь наиболее опасным для соборности страны является собственный раздор и гуманитарная оккупация, унижение статуса национальных ценностей: языка, памяти и переписывание нашей истории в соответствии с советскими и имперскими подходами», - отмечает третий президент.

Он подчеркивает, что не может быть двух государственных языков, как и нескольких враждующих православных конфессий или конфликтующих историй единой нации.

«Это надо нам хорошо осознать. Поэтому в этот день я обращаюсь к гражданам Украины, для которых важно национальное самоопределение и самооценка», - говорится далее в обращении.

«Именно поэтому я обращаюсь ко всем украинским патриотам. Настало время объединения – вокруг национальных ценностей, цель которых – укрепление единства Украины», - подчеркивает он.

Экс-президент убежден, что это возможно лишь через утверждение собственной идентичности, собственного национального имени, языка, памяти, создание единого современного культурного, информационного украинского пространства, распространение знаний украинцев о себе и своей стране.

«В этом всегда была сила нации, и экономическая, в том числе», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Отдельно он обратился к украинской интеллигенции, к лидерам мысли украинцев. «От вас зависит, на какие стандарты и примеры будет ориентироваться общество на много лет вперед и особенно грядущее поколение», - подчеркнул он.

«Лишь соборная нация может быть сильной. Лишь в единстве мы сможем эффективно решать большие экономические и социальные задачи, стоящие перед страной. Только совместными действиями, только в единении вокруг национальных ценностей и интересов сможем построить сильную, свободную и справедливую Украину, сделать ее равной среди равных в Европейском сообществе», - говорится в обращении.