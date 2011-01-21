Экс-министра обвиняют в намеренном уничтожении автовокзала

Противоправная деятельность более, чем трех тысяч должностных лиц разного уровня, стала объектом расследования для органов прокуратуры на протяжении апреля – декабря 2010 года. За это время в суд переданы 3894 уголовных дела о преступлениях в сфере служебной деятельности. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам оборонной политики и деятельности правоохранительных органов Администрации Президента.

1445 служащих совершили преступления с признаками коррупционных деяний. Среди них - 517 чиновников, 27 представителей судебной власти, 250 работников МВД.

Уже после изменения руководства государства органами прокуратуры возбуждалось довольно много резонансных уголовных дел относительно высокопоставленных должностных лиц.

Так, в Соломенском районном суде Киева продолжается рассмотрение дела относительно прежнего заместителя Министра окружающей природной среды Украины Б.Преснера и его помощника В.Мироненко, которые требовали 200 тыс. дол США и получили 100 тыс. дол. США взятки за назначение на должность начальника государственной экологической инспекции в Одесской области.

Шевченковском районным судом г. Киева рассматривается дело по обвинению экс-заместителя Министра транспорта и связи Украины О.Давидова в злоупотреблении служебным положением и незаконном завладении государственным имуществом на сумму 80 тыс. грн.

Генеральной прокуратурой Украины расследуется дело относительно прежнего начальника Государственной инспекции по контролю за ценами Министерства экономики Т.Рудь по факту вымогательства и получения взяток в сумме 64 тысяч гривен и 50 тысяч долларов США.

Также, Генеральной прокуратурой Украины расследуется уголовное дело относительно экс-Министра транспорта и связи Украины В.Бондаря за содействие в преднамеренном уничтожении (сносе) незавершенного строительства автовокзала "Теремки" и причинения тем самым убытков государству на сумму свыше пяти с половиной миллионов гривен.

Прокуратурой Закарпатской области направлено в суд дело относительно начальника Главного управления Госкомзема области И.Барчана, который требовал и получил взятку в размере 8 тыс. дол США за содействие в выдаче государственного акта на землю.

Прокуратурой г. Киева возбуждено дело относительно заместителя генерального директора Государственного предприятия "Украинский центр по вопросам сертификации и защиты прав потребителей" Г. Кириченко, который требовал и получил взятку в размере 17 тыс. грн. за оформление и выдачу сертификатов на 13 автомобилей.

Прокуратурой Тернопольской области возбуждено дело относительно председателя Борщовской районной государственной администрации И.Чепесюка за получение взятки в сумме 35 тыс. дол США за предоставление земельного участка для ведения крестьянского хозяйства.

Прокуратурой Киевской области возбуждено дело относительно заместителя начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды области И.Коломийца, который через посредника пытался получить взятку в размере 140 тыс. грн за предоставление позитивных выводов о согласовании проектов землеустройства.

Прокуратурой Одесской области направленно в суд дело относительно председателя Ивановского райсуда за вымогательство 4 тыс. дол США за принятие положительного решения по гражданскому делу.