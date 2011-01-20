Союз предпринимателей на Черкащине хочет поставить памятник Бандере

В Черкасской области в городе Тальное районный союз предпринимателей хочет установить памятник проводнику ОУН Степану Бандере на центральной площади города.

Как сообщил председатель Тальновского районного союза предпринимателей Михаил ГУСЕВ, предприниматели приняли это решение единогласно. “Центральная площадь Тального пустует. Мы считаем, что этому человеку стоит установить памятник. Если нужно, то предприниматели готовы профинансировать этот проект”, - сказал он.

Идея установления памятнику С.Бандере принадлежит предпринимателю Николаю ШЕВЧЕНКО. Сначала предприниматели хотят предложить городскому совету провести общественные слушания и познакомить депутатов с историческими документами о С.Бандере. Кроме памятника, предприниматели хотят переименовать улицу Петровского в улицу С.Бандеры.

Городской председатель Тального Александр БИЛЕНКО тоже не против идеи предпринимателей.

В городе Тальное не осталось памятников историческим деятелям. Есть лишь два бюста – Тарасу Шевченко и Герою Соцтруда Федору Дубковецкому. Три памятника Ленину демонтировали более года тому назад. Тальное - родина Петра Весклярова (1911-1994), актера, снявшегося в 23 фильмах, но больше известного как Дед Панас - многолетний колоритный ведущий "Вечерней сказки".

Справка УНИАН. В Тальновском городском совете 30 депутатов. Больше всего представителей "Гражданской позиции" – 10, БЮТ-"Батькивщина" имеет 9 мандатов, Партия регионов – 6, "Наша Украина” и "Союз-Чернобыль" по 2, Европейская партия – 1.