Левочкин назвал «единственно возможную дату выборов в ВР»

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН заявляет, что единственно возможной датой парламентских выборов является конец 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

“Я хочу опровергнуть слухи, которые распространяются некоторыми СМИ относительно моей позиции в этом вопросе”, – заявил С.ЛЕВОЧКИН. (как известно, С.ЛЕВОЧКИН является сторонником проведения парламентских выборов в марте 2011 года).

Дата выборов (октябрь 2012 года), отметил он, предусмотрена в соответствующем законопроекте.