Янукович пожелал Тимошенко удачи в суде

Вчера президент Виктор Янукович в эфире CNN International объяснил причины возбуждения уголовных дел в отношении представителей оппозиции и заверил, что хотел бы услышать оправдательный приговор по делу о злоупотреблениях экс-премьера Юлии Тимошенко. Впрочем, в случае подтверждения судом ее вины, по словам президента, она должна понести наказание в полной мере. Об этом пишет "Коммерсантъ-Украина".

На этой неделе телеканал CNN International транслирует серию имиджевых сюжетов, посвященных Украине. По охвату аудитории новостная служба CNN занимает первое место в США и второе место в мире (более 200 стран, свыше 200 млн домохозяйств). 17 января президент Виктор Янукович дал американскому телеканалу интервью, которое вышло в эфире CNN International вчера вечером.

Среди прочего, журналист Джим Кленси попросил главу государства прокомментировать уголовное преследование лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В ответ Виктор Янукович неожиданно высказался в поддержку экс-премьера. "Юлия Тимошенко найдет возможность защитить себя (в суде), и я – один из тех, кто заинтересован в том, чтобы это произошло. Я хотел бы, чтобы она доказала, что обвинения против нее неправдивы",– заявил он.

По словам президента, судебное решение не подлежит сомнению, а это означает корректность как оправдательного, так и обвинительного приговора. "Если суд признает ее виновной, она должна будет понести ответственность, как и любой другой человек",– добавил Виктор Янукович. Стоит отметить, что в другой части интервью глава государства признал несовершенство существующей судебной системы. "Нам все еще предстоит реформировать судебную систему, чтобы побороть коррупцию",– сказал президент.

В команде Юлии Тимошенко не верят в искренность заявлений главы государства. "Разве можно поверить, что человек, лично дававший команду посадить Тимошенко, теперь искренне хочет, чтобы она доказала свою невиновность? Я этого даже теоретически не допускаю! А в том, что команда на преследование Тимошенко поступила от президента, я не сомневаюсь ни минуты, тем более что генпрокурор Виктор Пшонка по наивности признался на пресс-конференции, что выполняет указания президента",– заявил заместитель главы парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей Соболев.

В ходе интервью журналист CNN напомнил президенту о том, что, "по мнению многих украинцев, нынешняя стабильность завоевана ценой демократии". Виктор Янукович ответил, что демократические перемены последних лет необратимы: "Украина взяла курс на демократию и продолжит идти этой дорогой. А обвинения (в адрес власти), которые мы слышим в последнее время,– это временные неудачи".

Примечательно, что именно демократизация страны, по мнению господина Януковича, является одной из главных причин возбуждения уголовных дел в отношении бывших чиновников, допустивших в прошлом нарушения закона. "Мы должны объяснить всем в Украине, что жить следует в соответствии с законом, потому что верховенство права – одно из главных условий демократии. Конечно, это происходит болезненно, и часто слишком политизировано. Но мы пройдем этот период",– заявил президент.

Ремарка журналиста, указавшего на "избирательный подход" в выборе преследуемых чиновников, в число продемонстрированных CNN эпизодов интервью Виктора Януковича не вошла.