Будет ли строить МП на месте Десятинной церкви?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение Генеральному прокурору, в котором попросил оценить правомерность действий органов власти и должностных лиц относительно возможного строительства нового культового сооружения Украинской православной церкви Московского патриархата на месте памятника археологии национального значения – Десятинной церкви в г. Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер сообщил, что получил ответ на свой депутатский запрос, в котором он попросил руководителя правительства и руководство КГГА подтвердить или опровергнуть информацию относительно планирования строительства культового сооружения на месте фундамента Десятинной церкви и предоставить информацию об объеме работ, которые в данный момент проводятся на ее территории.

Так, по словам Н.ТОМЕНКО, в ответах, которые поступили от премьер-министра и Министерства культуры, правительственные чиновники убеждают, что речь идет исключительно о «проведении археологических исследований и музеефикации остатков фундаментов Десятинной церкви», а также утверждают, что информация о «сооружении новой церкви на территории памятника археологии национального значения, а также о начале соответствующих строительных работ является безосновательной».

В свою очередь, Н.ТОМЕНКО напомнил, что средства массовой информации прямо цитируют представителя Украинской Православной Церкви Московского патриархата, который заявил, что уже готов проект строительства нового культового сооружения на фундаменте Десятинной церкви и это строительство безусловно состоится. «Отсюда два вывода: или священники Московского патриархата не считают необходимым соблюдать действующее законодательство Украины и решения центральной и местной властей, или центральная и местная власти, согласившись с планами церкви, дезинформируют парламентариев и общественность», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по мнению заместителя председателя парламента, доказательством того, что власть дезинформирует парламентариев и общественность можно считать, распространенную СМИ, в частности журналом «Тиждень», ответ на информационный запрос начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна КГГА С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, который сообщил, что «Украинская православная церковь Московского патриархата выступила с инициативой воссоздать храм. По церковным канонам храмы строятся на святых местах, и для строительства выбрано место, на котором когда-то стояла Десятинная церковь». В своем письме С.ЦЕЛОВАЛЬНИК также сообщил, что была создана рабочая группа, которая занимается реализацией поставленных задач и сейчас продолжается «творческий поиск решения». По его словам, «предлагается создать платформу, под которой археологи смогли бы проводить раскопки и где будет создан музей, а непосредственно на платформе построить церковь. Но это будет строительство нового храма, а не воссоздание Десятинной церкви».

Заместитель председателя ВР выразил удивление тем фактом, что заявления главного архитектора города и священнослужителей прямо противоречат задекларированным обещаниям правительства. Он также сообщил, что, учитывая эти факты, направил обращение Генеральному прокурору, в котором попросил оценить правомерность действий соответствующих органов власти и должностных лиц относительно возможного строительства нового культового сооружения УПЦ МП на месте памятника археологии национального значения и принять все необходимые меры прокурорского реагирования.