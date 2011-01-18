Семья Качиньского обвинила Россию в убийстве президента

Семья Леха Качиньского, президента Польши, который 10 апреля 2010 года погиб в авиакатастрофе под Смоленском, считает, что это трагическое происшествие было подстроено Москвой. Как сообщает newsru, окончательный отчет МАК о причинах крушения не только не убедил родственников Качиньского в том, что в аварии виноваты польские пилоты, но даже укрепил их антироссийскую позицию.

"Сегодня гипотеза о заговоре с целью убийства польского президента более правдоподобна, чем когда-либо еще", - заявил польским СМИ Марцин Дубенецки, муж и представитель Марты Качиньской-Дубенецкой, единственной дочери президента и его супруги, погибших в катастрофе.

"Есть много признаков, показывающих, что русские хотели бы убить Леха Качиньского", - сказал Дубенецки польскому телеканалу TVN24. "Я говорю это как представитель Марты Качиньской", - подчеркнул он. Среди причин, по которым Москва желала смерти польскому президенту, - его возможная победа на следующих выборах, реакция на августовские события 2008 года в Грузии и политика Польши в Евросоюзе.