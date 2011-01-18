Янукович жалеет, что не увидит Кирилла

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, а также Правление и Опекунский совет Международного общественного фонда единства православных народов, за присуждение премии «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества» имени Патриарха Алексия II.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в листе В.ЯНУКОВИЧА к главе РПЦ.

В то же время Президент пожалел, что запланированные ранее международные мероприятия не дадут ему возможности присутствовать на торжественной церемонии вручения премии 21 января 2011 года.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ, Международному общественному фонду единства православных народов и всем лауреатам премии фонда дальнейших успехов в деле укрепления духовных и культурных связей между народами христианской традиции.