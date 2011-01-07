БЮТ намерен бороться за тарифы вместе с киевлянами

В БЮТ убеждены, что повышение с 1 февраля 2011 года тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве – это еще один из многочисленных финансовых ударов по киевлянам в системе финансовых репрессий 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ в Киевсовете, об этом заявила лидер этой фракции в горсовете Татьяна МЕЛИХОВА.

«Ведется системная война власти против киевлян. В 2010 году главный удар был нанесен самоуправлению Киева путем ликвидации районных советов без согласия киевлян, передачей назначенному Президентом председателю КГГА полномочий мэра без его законного переизбрания, а также происходят попытки уменьшить полномочия Киевсовета. Этот же год является годом финансовых репрессий”, - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Она напомнила о предусмотренном “неслыханном 50% изъятии поступлений от налога на доходы физических лиц из бюджета Киева”; о том, что в новом году учителей, врачей, работников культуры и других социальных сфер лишили 20% выплаты столичных надбавок к заработным платам.

“Теперь ПОПОВ положил под елку свой новый подарок киевлянам – повышение на треть стоимости тарифов на жилищно-коммунальные услуги», - продолжила Т.МЕЛИХОВА.

При этом она привела пример, что во Львове тариф на отопление и горячую воду повышен на 10%, в то время как в Киеве - на 28,8%, что является одним из наивысших показателей по сравнению с другими городами Украины.

По средним показателям стоимость квартплаты по Киеву увеличена из 1,98 грн. за кв. м. до 2,88 грн. за 1 кв. м. Но плата за содержание домов и придомовых территорий, которая будет устанавливаться по каждому дому отдельно, заставит жителей Соцгородка, например, проживающих в старых малоквартирных домах, платить большую стоимость за услуги, нежели жители элитных многоэтажек, заявила Т.МЕЛИХОВА.

По ее словам, фракцией БЮТ неоднократно инициировались и создавались контрольные комиссии на предмет выяснения обоснованности устанавливаемых тарифов, но теплогенерирующая компания «Киевэнерго» и киевская власть не пошли навстречу в сотрудничестве и предоставлении прозрачной информации. “Если информация не обнародовалась – значит, власти есть что скрывать», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Как лидер фракции она пообещала, что БЮТ вместе с киевлянами будет бороться против повышения тарифов. Т.МЕЛИХОВА напомнила, что аналогичная ситуация уже была в 2006-м, когда БЮТ отстоял снижение завышенных “тарифов Л.Черновецкого”.

“Поэтому и в этот раз своим присутствием 22 января 2011 года на Майдане БЮТ вместе с киевлянами засвидетельствует несогласие с произволом и репрессиями власти В.ЯНУКОВИЧА и его наместников в Киеве”, - подчеркивается в сообщении пресс-службы БЮТ в Киесовете.