Топ-10 невыполненных обещаний Януковича

Львовская областная организация партии «Батьківщина» составила Топ-10 невыполненных обещаний Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которые он декларировал во время президентской кампании и в своей предвыборной программе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облорганизации партии.

Как отмечается в сообщении, «в уходящем году В.ЯНУКОВИЧ оставит не только плохой след в истории, но и добрые намерения, с которыми он год назад баллотировался на президентскую должность. «Украина для людей», «Услышу каждого», «Налоговые каникулы для малого бизнеса на 5 лет». Все эти лозунги сегодня больше напоминают черный юмор. В.ЯНУКОВИЧ не просто не выполняет своих обещаний. Он делает все с точностью до наоборот».

Потому Львовская областная организация партии «Батьківщина» составила свой предновогодний рейтинг – Топ-10 невыполненных обещаний В.ЯНУКОВИЧА.

1. Минимальная пенсия 1200 грн. уже в 2011 году.

Миллионы украинских пенсионеров могут чувствовать себя использованными и обманутыми, потому что в соответствии с Госбюджетом на 2011 год минимальная пенсия едва будет достигать 800 гривень. В придачу украинским женщинам на 5 лет планируется повысить пенсионный возраст.

2. Налоговые каникулы для малого бизнеса на 5 лет.

Лишь усилиями миллионов украинцев удалось предотвратить введение налогового гетто. Никаких налоговых каникул в планах В.ЯНУКОВИЧА не было. Вместо этого власть так запугала предпринимателей Налоговым кодексом, что уже отмену отдельных его репрессивных статей бизнесмены расценили как победу.

3. Предоставление педагогам и врачам статуса государственного служащего.

Этот пункт предвыборной программы В.ЯНУКОВИЧА не выполнен из-за того, что соответствующий закон при рассмотрении в парламенте не поддержала самая многочисленная фракция Партии регионов.

4. Повышение социальных стандартов.

В Госбюджете на 2011 год социальные расходы уменьшены, в среднем, на 10%. В частности, на 40% сокращены расходы на предоставление единоразовой материальной помощи инвалидам и неработающим малообеспеченным лицам. Стипендии, в том числе для детей-сирот, устанавливаются на уровне декабря 2010 года и не индексируются. Общая сумма расходов на ежегодную разовую помощь ветеранам войны в проекте бюджета на 2011 год уменьшена на 8,5%. «Батьківщина» напоминает, что именно Партия регионов не поддержала законопроект о повышении социальных стандартов в феврале 2010 года.

5. Сокращение расходов на содержание органов власти.

В госбюджете на 2011 год увеличено финансирование:

Национального агентства по вопросам Евро 2012 – в 162,5 раза (6,5 млрд. грн.);

«Укравтодора» – на 86% (6,5 млрд. грн.);

Высшего совета юстиции – на 67%;

Высшего хозяйственного суда - на 42,2%;

Государственного управления делами – на 37%;

Высшего административного суда - на 27,7%;

Руководства Минобразования - на 21%;

Генпрокуратуры – на 83% (1 млрд. грн.);

СБУ – на 21%;

Минобороны – на 20% (2,3 млрд. грн.);

МВД – на 15% (1,8 млрд. грн.)

6. Преодоление коррупции.

Уровень коррупции в Украине Международная правозащитная организация Transparency International оценивает как наивысший среди «новых независимых стран». Украина, по данным опроса, оказалась в одной группе с Азербайджаном, Литвой и Пакистаном. Наиболее коррумпированными, по мнению опрошенных в Украине, являются суды.

7. Переход на контрактную армию уже с 2011 года.

Выполнение обещания откладывается, как минимум, на 5 лет. Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ признает, что в лучшем случае этот процесс лишь начнется в 2011 году. А полный переход на контрактную службу отложен до 2015 года.

8. Снижение цен на российский газ.

«Сдав» России Черноморский флот до 2042 года, Украина не получила никаких преференций. Напротив: оплата за газ для населения увеличена с 1 сентября на 50%, с 1 апреля 2011 года будет повышена еще на 50 процентов. Таким образом, с момента избрания В.ЯНУКОВИЧА Президентом газ для населения подорожает вдвое – на 100 %.

9. Возрождение и развитие украинской культуры.

Министром образования и культуры назначен украинофоб Дмитрий ТАБАЧНИК. «О чем еще мы можем говорить?», - отмечает Львовская «Батьківщина».

10. Мораторий на идеологические вопросы, разъединяющие общество.

Правительством В.ЯНУКОВИЧА отменен государственный экзамен по украинскому языку для бакалавров в высших учебных заведениях; прекращена практика перевода на украинский язык русскоязычных синхронов в новостях на УТ-1; отменена норма об украинском дублировании иностранных фильмов; учебник по «Истории Украины» цензуровали в интересах России: УПА приравняли к отрядам Ковпака и Сабурова, исчезла из учебника фотография Романа Шухевича, выброшены упоминания о бое под Крутами и информация о Помаранчевой революции; насаживание РПЦ Московского патриархата.