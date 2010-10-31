Румынские наблюдатели на выборах увидели, что в Украине есть демократия

Румынские представители международной организации «За справедливые выборы» отмечают, что одним из демократических признаков украинских выборов является такой «технический момент», что в Украине на голосовании используются прозрачные пластиковые урны, которых, к примеру, нет в Румынии.

Наблюдатель Александру Кирицеску отмечает, что его поразил тот факт, что в Хмельницкий областной совет, насчитывающий 104 места, баллотируется 600 кандидатов. «Можно утверждать, что этот факт доказывает, что в Украине есть демократия, поскольку вы имеете возможность делать выбор из многих кандидатов».

Как сообщалось ранее, на украинских выборах в местные советы присутствуют 65 международных наблюдателей Международной общественной организации «За справедливые выборы».