Грищенко - Европе: демократия хорошая и здоровая в моей стране

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заверил министров иностранных дел ЕС в хорошем развитии демократии в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом К.ГРИЩЕНКО заявил сегодня журналистам после встречи министров иностранных дел Украины и ЕС.

«Демократия хорошая и здоровая в моей стране», - сказал украинский министр.

Он отметил, что в ходе сегодняшней встречи стороны обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС, документы, которые будут подготовлены к нему, а также прогресс, достигнутый в вопросах безвизового диалога, соглашения об ассоциации и соглашениях о зоне свободной торговли.

В свою очередь, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН отметила, что Украина является европейской страной и поэтому отношения с ней очень важны для ЕС.

«Мы хотим продвигаться вперед в вопросах соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, безвизового диалога», - сказала она.

По словам шефа европейской дипломатии, в ходе встречи обсуждалось также недавнее решение Конституционного суда Украины об отмене изменений, внесенных в Конституцию в 2004 году.

При этом К.ЭШТОН подчеркнула, что конституционная реформа остается ключевым приоритетом для Украины и должна иметь целью создание окончательной системы сдерживаний и противовесов в украинской власти.

Представитель Евросоюза также выразила надежду на проведение честных местных выборов в Украине 31 октября.

Кроме того, она отметила, что в ходе встречи стороны коснулись вопросов сотрудничества с Россией, ситуации в Беларуси, урегулирования приднестровского конфликта, а также обсудили возможность практического сотрудничества ЕС и Украины в противодействии пиратству.