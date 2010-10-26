Янукович признался, что его больше всего волнует на этих выборах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что больше всего на этих выборах его волнует проблема провокаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи с послами и руководителями дипломатических миссий – наблюдателей на выборах.

«Что меня волнует на этих выборах? Меня волнуют только провокации», - сказал он.

«Уверен, что суды будут работать. И все, кто будет обращаться, получат ответ», - сказал Президент, добавив, что если не будут работать специально подготовленные отряды провокаторов, то проблем не будет.

В.ЯНУКОВИЧ призвал наблюдателей принять участие в наблюдении за голосованием или дать свои оценки. Он выразил уверенность, что эти оценки будут беспристрастными, и если будут выявлены реальные фальсификации и нарушения, то они получат соответствующую оценку наблюдателей.