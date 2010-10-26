Повышение пенсионного возраста: Азаров уже сдает назад?

Оппоненты правительства сознательно перекручивают планы относительно проведения пенсионной реформы. Об этом заявляет департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ со ссылкой на интервью Николая Азарова журналистам в Виннице в студии областной государственной телерадиокомпании.

«Вопрос повышения пенсионного возраста будет в повестке дня после того, как заработает накопительная система пенсионного страхования, и (повышение) будет касаться тех, кто будет выходить на пенсию через 20-30 лет. Сейчас главное – обеспечить наполнение Пенсионного фонда, его бездефицитность за счет легальной выплаты заработной платы в полном объеме», - отметил премьер-министр.

Напомним, что раньше в кабмине Азарова придерживались другой позиции. Кабмин считает безальтернативными обязательства Украины перед Международным валютным фондом и требует прекратить спекуляции на теме невыполнения условия МВФ о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет и цен на газ для населения – такое заявление пресс-служба правительства распространила в августе. В частности, в КМУ объяснили, что для согласия с условием МВФ относительно повышения пенсионного возраста для женщин было несколько оснований. "Действующее правительство вынуждено одалживать деньги в странах, в которых пенсионный возраст выше, чем в Украине. В Великобритании возраст выхода женщин на пенсию составляет 60 лет, в США и Германии - 65 лет, в Японии – 70 лет", - подчеркнули в пресс-службе.

Тогда же были объявлены и планы: повышение пенсионного возраста будет постепенным - ежегодно на полгода до 2020 года.

Впрочем, часть нардепов-регионалов заявляла, что это обязательство перед МВФ выполнено не будет.