Москаль видит, как милиция массово идет в политику

Народный депутат от партии “Народная самооборона” Геннадий МОСКАЛЬ заявляет о массовом участии работников милиции в избирательном процессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, Г.МОСКАЛЬ напомнил, что 27 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЁВЫМ заявил, что участие силовиков – сотрудников МВД, СБУ, прокуратуры, налоговой службы – в местных выборах неуместно. «Тогда министр МВД полностью согласился с этим утверждением. И вот теперь, бывая в разных регионах Украины, я вижу, что «аполитичные», по утверждению А.МОГИЛЁВА, милиционеры массово идут в политику – баллотируются в областные, городские и районные советы. Их кандидатуры выдвигают ПР, КПУ и другие партии, которые симпатизируют властям», – заявил Г.МОСКАЛЬ.

«По моим подсчетам, в целом по Украине участие в местных выборах принимает около 400 сотрудников милиции. Это начальники областных управлений, районных и городских отделов и тому подобное. То есть люди, которые состоят в серьезных должностях и могут влиять на избирательный процесс. Многие работники милиции идут в органы власти в первых пятерках, их портреты в мундирах и с наградами красуются на бил-бордах, агитплакатах и листовках по всей Украине», – отметил Г.МОСКАЛЬ.

Он также напомнил, что по закону о милиции сотрудникам органов внутренних дел запрещено быть членами партий и принимать участие в политической деятельности.

«Вместе с тем, кандидатов в депутаты, по закону о выборах в органы местного самоуправления, могут выдвигать только политические партии. Тогда возникает закономерный вопрос – кому давали присягу служить работники милиции – всему украинскому народу или конкретным политическим партиям, которые выдвинули их в депутаты?» - спрашивает он.

Г.МОСКАЛЬ направил Президенту депутатское обращение с указанными фактами и попросил принять безотлагательные меры для того, чтобы все работники органов внутренних дел отозвали свои кандидатуры на выборах.