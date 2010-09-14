Янукович считает Назарбаева «наиболее прогрессивным» среди лидеров СНГ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА «стабильным и наиболее прогрессивным» лидером стран Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с Президентом Казахстана Н.НАЗАРБАЕВЫМ, которая проходит сейчас в Киеве с участием официальных делегаций двух стран.

«Я с большим удовольствием с вами работаю, как с одним из стабильных и наиболее прогрессивных Президентов стран СНГ», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к своему казахстанскому коллеге.

По словам Президента Украины, «ваше лидерство во многих вопросах построения рыночной экономики заслуживает глубокого внимания и уважения».

«Нам есть чем обменяться между нашими странами», - также сказал Президент Украины.