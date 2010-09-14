В России задержали экс-бухгалтера Нафтогаза

В российском Волгограде задержали бывшего бухгалтера «Нафтогаза Украины», которая проходит по делу «РосУкрЭнерго»

Марию Кушнир искали почти два месяца, пишет «Комсомольская правда в Украине». Все это время Мария Кушнир пряталась в одном из спальных районов города – Кировском, по словам местных жителей, одном из самых неблагополучных. Операцию по задержанию беглого бухгалтера в Волгограде украинские и российские силовики проводили вместе.

Мария Кушнир является фигуранткой по делу о хищении газа. В начале 2009 года, когда происходило растаможивание газа «РосУкрЭнерго» в пользу «Нафтогаза», Кушнир работала заместителем главного бухгалтера в украинской компании. Но почти сразу после возбуждения уголовного дела женщина «испарилась» из поля зрения СБУ и следователей.

«Ее функцией было только поставить нужную подпись. Именно она дала команду поставить газ на баланс «Нафтогаза» и подписала первичный документ», - пояснял в свое время ее функциональные обязанности в «Нафтогазе» глава СБУ Валерий Хорошковский.

Сейчас бывший бухгалтер «Нафтогаза» находится в волгоградском СИЗО. В ближайшее время ее должны отправить домой. Если вина будет доказана, Марии Кушнир грозит свыше трех лет лишения свободы.