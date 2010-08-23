Янукович дал торжественный прием

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел торжественный прием по случаю 19-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на это мероприятие, которое прошло в “Украинском доме”, были приглашены члены правительства, народные депутаты, представители дипломатического корпуса, интеллигенции, духовенства, руководители местной власти, художники, журналисты, выдающиеся спортсмены и другие.

Президент поздравил собравшихся с Днем Независимости.

«Не ошибусь, если скажу, что все мы желаем нашей молодой стране, молодой и, вместе с тем, древней, потому что она корнями своими уходит в седую Русь... Все мы желаем нашему независимому государству многая и благая лета”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, “мы не только хотим видеть Украину обновленной, модерной, демократической – мы сделаем все, чтобы это так и было. Чтобы люди в нашем государстве жили достойно. Чтобы мир считался с Украиной, которая, я твердо верю в это, войдет в число наиболее развитых демократических стран мира”.