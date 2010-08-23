Киевский губернатор рад, что удалось привлечь инвесторов

В Киевской области удалось обеспечить стабильность и привлечь инвесторов, заявил глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК во время торжеств ко Дню Государственного флага Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил: “Нам удалось обеспечить долгожданную стабильность, а вместе с ней и постепенное развитие разных сфер жизнедеятельности”. Губернатор добавил, что власти Киевской области продолжают работать над решением поставленных задач.

По словам главы Киевской области, одним из самых главных результатов уже выполненной работы является появление инвесторов. “При том – не только внутренних, но и внешних”, - подчеркнул губернатор.

Во время торжеств А.ПРИСЯЖНЮК и председатель областного совета Александр КАЧНЫЙ собственноручно подняли Государственный флаг Украины перед административным зданием на площади Леси Украинки в Киеве и вручили паспорта 33 юношам и девушкам из Киевской области, лауреатам государственных и международных литературных и художественных конкурсов, победителям спортивных соревнований.

“Уверен, что с сегодняшнего дня эта молодежь активнее будет отстаивать свою гражданскую позицию и будет строить вместе с нами зажиточную и цветущую Украину. Я верю, что через стабильность, настойчивый труд и личную ответственность каждого придем к благосостоянию и процветанию страны”, - отметил при этом киевский губернатор.

После торжественного прохождения сотрудников Главного управления МВД в Киевской области председатель обладминистрации и председатель областного совета остались для неформального общения с юными талантами Киевской области.