Янукович поклонился флагу
11:21, 23 августа 2010Политика
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Церемония перед Администрацией Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины, которая состоялась на площади перед Администрацией Президента.
Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, В.ЯНУКОВИЧ выразил почтение Государственному флагу наклоном головы.
В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Украины. Раздались оружейные залпы.
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