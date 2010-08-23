Янукович поклонился флагу

Церемония перед Администрацией Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины, которая состоялась на площади перед Администрацией Президента. Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, В.ЯНУКОВИЧ выразил почтение Государственному флагу наклоном головы. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Украины. Раздались оружейные залпы.

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