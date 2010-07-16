Янукович обратился к украинскому народу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает своими делами доказать, что безответственность власти навсегда ушла в прошлое.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в его обращении к украинскому народу по случаю 20-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

“Как Президент государства, Гарант Конституции я преисполнен решительности обеспечить Украине такие внутриполитические и внешние факторы, которые позволят нашему народу почувствовать, что безответственность власти навсегда ушла в прошлое”, - подчеркнул, в частности, В.ЯНУКОВИЧ.

В обращения отмечается, что двадцать лет назад, приняв Декларацию о государственном суверенитете Украины, наше государство сделало решительный шаг к независимости. “Это было непростое решение, ведь ментально большинство депутатов Верховной Рады тогдашней советской Украины все еще мыслило категориями существующей политической реальности. И все же они проголосовали за документ, который открыл принципиально новую страницу в истории Украины”, - отметил глава государства.

Президент просит не забывать, что все предыдущие попытки получения суверенитета завершались его утратой. “В то же время следует помнить, что в составе Советского Союза, пусть и в условиях ограниченного суверенитета, Украина заложила основы экономической и культурной мощи, без которой будущая независимость была бы невозможной”, - добавил глава государства.

По его мнению, по-разному можно оценивать тот период, но неопровержимым останется одно: “это - наша история, и переписывать ее не разрешено никому”.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что двадцать лет назад украинскому народу, а также - международному сообществу был дан четкий сигнал, каким путем Украина направится в будущее. По его словам, никто тогда не мог предвидеть, насколько сложным и противоречивым будет это движение. “Много ошибок было допущено, немало усилий израсходовано на бесплодное противостояние между отдельными политическими лагерями”, - отмечает он.

“Однако, очевидно, так было определено самим Провидением, чтобы мы прошли этот путь надежд и разочарований до конца. Поэтому, я убежден, нам не следует ни идеализировать предыдущие двадцать лет, ни приуменьшать их значение”, - подчеркивает В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отмечает, что страна движется вперед. “Сегодня, наконец, получена долгожданная политическая стабильность, закладываются фундаменты глубоких системных реформ, которые позволят вывести Украину на путь устойчивого социально-экономического развития”, - отмечает он.

По его словам, европейская перспектива, развитие стратегических отношений с центрами мировой политики, в том числе с Российской Федерацией, обеспечат нам экономическое процветание и социальный прогресс. “Таким образом мы достойно продолжим дело, начатое двадцать лет назад”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.