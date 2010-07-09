В БЮТ заявляют, что власть готовит фальсификацию местных выборов

В БЮТ заявляют, что власть активизировала подготовку к фальсификации следующих выборов в органы местной власти.

Как сообщили в пресс-службе БЮТ, в эту среду, 7 июля, вл исполнение решения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, правительство Николая АЗАРОВА сверхсрочно ликвидировало Государственную миграционную службу.

“Для Партии регионов и ее партнеров важно, чтобы вопросы регистрации физических лиц были полностью возвращены в ведение Министерства внутренних дел. Власть планирует фальсифицировать списки избирателей через подразделение МВД – Государственный департамент по вопросам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, владеющий базой персональных данных на все взрослое население”, заявляют в БЮТ.

По этим причинам действующим правительством вместе с министром внутренних дел также “сделано все, чтобы уничтожить государственное предприятие «Документ», которым по решению прошлого правительства начата работа о переводе имеющегося бумажного регистрационного учета физических лиц в электронный формат”, заметили в блоке и напомнили, что из-за отсутствия в Украине электронного учета на прошлых президентских выборах были зафиксированы массовые случаи «двойников», несуществующих домов и даже улиц, где были зарегистрированы сотни тысяч несуществующих избирателей, что и стало залогом победы В.ЯНУКОВИЧА.

Как заявляют в БЮТ, “в настоящее время власть уже начала чистить списки избирателей, в частности в западных областях - в сторону их уменьшения, а в восточных – в сторону их существенного увеличения”.

Пресс-служба БЮТ информирует общественность, что “именно по поручению Президента власть использует второй мошеннический путь – законодательных изменений. Так, правительством подготовлен и 6 июля внесен на рассмотрение парламента законопроект с красноречивым номером №6669, которым фактически узакониваются «карусели» на выборах. В частности, предлагается предоставить органам ведения Реестра избирателей право временно менять избирателю место голосования без изменения его избирательного адреса. Также законопроектом предлагается дополнительно определить понятие «Избирательный адрес» для избирателей, не имеющих зарегистрированного места проживания, военнослужащих, избирателей, отбывающих наказание, а также проживающих или находящихся за пределами Украины”.

Все эти приведенные пути действий власти несут непосредственную угрозу народному волеизъявлению, заявляют в Блоке Юлии Тимошенко.