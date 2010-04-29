Соратник указал Тимошенко на ошибку и битые горшки

Народній депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что оппозиционным силам необходимо «стать в один ряд, но не назначая себе лидера».

Об єтом он заявил в интервью газете «КоммерсантЪ».

«Личный опыт общения с руководителями разных оппозиционных сил показывает, что разломы, возникшие между ними за последнее время, не будут преодолены за две недели», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он уверен: если Юлия ТИМОШЕНКО решила проводить свою собственную политику и при этом сохранять объединительную риторику – из этого ничего не выйдет. «Я ей, как и другим оппозиционным лидерам, говорил: сегодня нужно забыть обо всех рейтингах, выборах, личностных конфликтах и стать в один ряд, но не назначая себе лидера. Лидеров не назначают – их признают. Поэтому, когда кто-то провозглашает себя лидером объединенной оппозиции, это только разъединяет ее», - убежден народный депутат.

По его словам, иногда Ю.ТИМОШЕНКО демонстрирует способность втянуть когти и действовать согласованно, но когда она выходит к людям, ее сразу охватывает предвыборный порыв, из которого она, наверное, так и не вышла.

А.ГРИЦЕНКО также рассказал, что сейчас еще не функционирует единый координационный центр, где бы согласовывались и исполнялись все решения.

«Неделю назад на основе консолидации усилий и втягивания ради общего дела когтей мне поручили начать работу по координации общих усилий по всем вопросам, касающимся угроз нацбезопасности и обороне страны. Эта работа началась», - сообщил народный депутат.

Впрочем, по мнению А.ГРИЦЕНКО, быстрых решений тут быть не может.

«МИД нам уже сообщил, что впереди – десятки предварительно согласованных договоров с Российской Федерацией. Можно предположить, что значительная их часть – соглашения по передаче России монопольного контроля над отдельными отраслями экономики Украины. То есть для объединенной оппозиции работы будет еще много. Поэтому путь консультаций и согласования позиций лучше проходить дольше, но так, чтобы это потом работало эффективно», - считает депутат.

В то же время, председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны отметил, что объединительный процесс невозможно провести в короткие сроки.

«Я максималист и хотел бы, чтобы результаты были достигнуты максимально быстро. Но Ю.ТИМОШЕНКО – максималист на порядок больший. Она хочет, чтобы все было очень быстро. А в ситуации, когда за последние годы было побито столько горшков в оппозиции, в том числе и с участием Юлии Владимировны, этот объединительный процесс нельзя провести за день, два или две недели», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.