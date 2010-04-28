Крымские татары видят в "харьковском пакте" угрозу своему существованию

Крымские татары воспринимают как угрозу своему существованию подписание и ратификацию российско-украинского соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму, заявил в интервью Радио Свобода один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Али Хамзин. Именно поэтому они будут настаивать на привлечении других стран и международных организаций для защиты крымских татар, решения их проблем и определения дальнейшей судьбы крымскотатарского народа.

Руководитель отдела внешних связей Меджлиса Али Хамзин призвал к проведению специальной международной конференции о судьбе крымскотатарского народа и его родины – Крыма. По мнению члена Меджлиса, харьковские газово-флотские соглашения вызовут, вероятнее всего, острый кризис внутри Украины, способный даже привести к распаду государства, одновременно с усилением российского влияния в регионе. А это реально будет грозить самому существованию крымскотатарского народа.

Али Хамзин убежден, что официальная Москва на Черноморском флоте не остановится и попробует «сделать Крым истинно российским». А это значит, что для крымских татар «наступил новый этап испытаний, которые будут тяжелыми, и крымскотатарскому национальному движению следует готовиться к этому». Али Хамзин допускает, что полностью возможно «развитие самых непредвиденных ситуаций для крымских татар».

Руководитель отдела внешних связей Меджлиса сказал Радио Свобода, что выход для крымскотатарского народа в том, чтобы добиваться от иностранных правительств и международных структур созыва международной конференции, которая бы могла защитить крымских татар и определить его будущее. По его словам, выглядит, что Украина не способна самостоятельно ни решить проблемы крымскотатарского народа, ни защитить собственный суверенитет.