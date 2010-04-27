Кравчук напоминает регионалам, что никто их за веревку во власть не тянул

Политический курс нынешних властей ограничивает суверенитет Украины.

Такое мнение высказал экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК в интервью газете «Вечерние Вести».

«Сегодня политический курс власти ограничивает суверенитет нашего государства. В любом случае мы ощутим усиление влияния на Украину со стороны Москвы», – уверен бывший глава государства. При этом он отметил, что «нынешняя власть прикрывается аргументами о «наследии ТИМОШЕНКО», но при этом противоречит сама себе».

«Партия регионов заявляет, что, предыдущий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подписала очень невыгодное для нашей страны газовое соглашение, и у нынешней власти не осталось альтернативы. Якобы экономическая ситуация стала еще более угрожающей для независимости Украины, чем российский Черноморский флот в Севастополе. Об этом говорят все чиновники, начиная от министра иностранных дел. Но, отвлекшись от газовой темы, они тут же начинают рассказывать, что страна уже выходит из кризиса. Ну, если такое тяжелое наследие, как же она могла так быстро оправиться?! Неужели за 50 дней вытянули? А если вытянули, то зачем на подобные соглашения пошли?!», - подчеркнул Л.КРАВЧУК.

Он пояснил, что ссылки на «наследие ТИМОШЕНКО» выглядят крайне неубедительно. «Просто несерьезно для такой солидной политической силы, как Партия регионов. Никто их за веревку во власть не тянул. У них, похоже, уже и следующее объяснение приготовлено: в невыполнении их предвыборных обещаний виновата, конечно же, Юлия Владимировна. Хотя на самом деле она им оставила экономику, которая начала выходить из кризиса. И не допустила падения страны в пропасть во время мирового финансово-экономического кризиса», - отметил Л.КРАВЧУК.