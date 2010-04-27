Литвин открыл заседание ВР из-под зонтика: его забрасывают яйцами
10:02, 27 апреля 2010Политика
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Спикер пытается всех перекричать
В 10 часов утра Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН зашел в сессионный зал парламента и занял свое место в президиуме, после чего у него сразу полетели яйца.
Как передает корреспондент УНИАН, охрана Председателя ВР отреагировала на это и сразу закрыла спикера зонтиками.
Председатель ВР начал пленарное заседание. После этого состоялась регистрация, однако в сессионном зале было зарегистрировано всего 211 народных депутатов.
В секторе, где сидят депутаты от НУ-НС, завязалась драка между представителями оппозиции и представителями фракции Партии регионов.
Депутаты-«регоионалы» пытаются содрать флаг с мест членов НУ-НС.
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