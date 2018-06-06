Депутат Европарламента: Нынешняя модель России просуществует еще 5 – 6 лет – и все

Спрос на газ начнет резко падать... РФ стремится измениться, не меняя при этом политику... Шаги Януковича и Азарова могут вызвать беспокойство... Есть сомнения относительно конституционности договора о ЧФ...

Руководитель группы депутатов Европейского парламента по делам отношений ЕС с Украиной Павел Коваль ответил на вопросы УНИАН.

Господин депутат, после гибели стольких представителей польской элиты как, на Ваш взгляд, изменится Польша?

Сегодня действительно говорят, будто что-то изменится. Однако не думаю, что будут значительные изменения в глобальной политической жизни страны.

Конечно, будут люди, которые будут говорить, что вообще ничего не изменилось, но я знаю: что-то изменится внутри каждого человека.

Так же было и после смерти Папы Римского Ивана Павла ІІ. Кто-то говорил, давайте уже перестанем о нем говорить. Но это неправильный подход, потому что люди-легенды бывают очень редко и осмысливать их жизнь, поступки, философию стоит долго. Поэтому те, кто погиб, надолго останутся внутри нас.

В день похорон президента Качиньского российский лидер Медведев фактически открытым текстом назвал Сталина убийцей и обвинил его в трагедии Катыни. По-вашему это реальный шаг к сближению России и Польши?

Думаю, после Смоленской трагедии многое изменилось, но то, что говорит российское руководство, – лишь декларации, жесты. Конечно, они важны. Я очень благодарен российской стороне за такие жесты, но на самом деле мы ждем реальных шагов. Поэтому считаю, что сегодня очень спокойно нужно комментировать то, что происходит в российско-польских отношениях, потому что в реальном плане ничего не изменилось. Ни в исторической политике, ни экономической.

Да, были хорошие, душевные жесты. Мы благодарны россиянам и даже президенту и премьер-министру России, но это все!

О переломном рубеже в наших отношениях говорить рано.

То есть поляки не верят в искренность российского руководства?

Не знаю, верят или нет. Дело не в вере, дело в практике. Была честная реакция. Это хорошо, но даже от искренних реакций политика автоматически не меняется.

Каких именно шагов Польша ждет от России?

В первую очередь – относительно Катыни. Нужно открыть следствие, чтобы были опубликованы архивы, чтобы реабилитировать погибших польских офицеров.

Я бы очень хотел отметить присутствие украинской делегации на похоронах. Прекрасно, что здесь были и Виктор Ющенко с супругой, и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко. Нужно подчеркнуть, что в нашей беде с нами были друзья из Украины в полном составе.

Но ведь Виктор Янукович не был другом Леха Качиньского, как вы его называете.

Виктор Янукович является президентом крупного европейского государства и имеет большой шанс модернизировать Украину, приблизить ее к Европейскому Союзу. В то же время Украина для Польши является важным экономическим и политическим партнером, поэтому обе страны должны быть заинтересованы в наилучших отношениях.

Во время похорон видела, что в Вавель вы шли с Юлей Тимошенко и о чем-то активно беседовали. О чем именно?

Мы говорили о том, что очень жаль, что Качиньский не может увидеть этих людей на улице хотя бы на несколько секунд. Что подчас такова судьба политика, когда его многочисленные избиратели отдают ему дань лишь после смерти.

Юлия Владимировна не жаловалась вам, что ее права как оппозиционера притесняются в Украине со стороны власти?

Нет, об этом мы не говорили. Только обменивались мнениями о траурной процессии.

Уже довольно много времени прошло с момента трагедии. Есть ли у поляков какая-то конкретная версия, что произошло под Смоленском?

Нет, у нас еще нет результатов расследования.

Знаете, одно дело говорить о каком-то объединении России и Польши. Это все только слова, а другое дело – вместе с россиянами довести до конца расследование.

Мне приходилось слышать много мнений по поводу того, что объективного расследования может и не быть, потому что россияне, конечно, не захотят предстать виновниками трагедии, а новое руководство Польши не захочет новых конфликтов с Россией.

Думаю, сначала мы все-таки должны дождаться результатов расследования, какими бы они не были.

В Украине часто слышу, что Европа не хочет становиться на сторону Украины или Грузии только затем, чтобы не ссориться с Россией, мол, бесперебойные поставки газа ей более важны.

Это правда. Сейчас, возможно, не лучший момент для таких анализов, но действительно получается так, что влияние России на Европу усиливается.

Конечно, Россия никогда не скрывала своего желания вернуть сферы влияния. Как говорят сами россияне, традиционные сферы влияния. И мы сегодня наблюдаем именно такой процесс. И, думаю, не стоит избегать серьезных дискуссий об этом.

С этой точки зрения, чем сильнее будет Польша в ЕС, тем лучше будет для украинской политики.

Да, Европа из-за газа и ряда других причин не хочет ссориться с Россией. Многие политики в Европе считают намного более важными какие-то глобальные проблемы в Азии, Африке и других городах мира.

Как бы Вы охарактеризовали политическое настоящее – с Обамой, Саркози, Меркель, с одной стороны, Медведевым – Путиным, с другой? Что эти лидеры хотят выстроить в мире? Какую страницу истории хотят написать?

Как по мне, это еще не реальная политика. Обама, придя на свою должность, изменил много позиций относительно России и Центральной Европы. Но впоследствии, думаю, он снова изменит свои позиции. То есть все сегодняшние действия стоит рассматривать как переходную эпоху между реальными отношениями с Россией и чем-то новым.

Россия хочет строить свою систему безопасности в мире, хочет играть такую же роль, как когда-то Советский Союз. И быть в этом единственным партнером США. Они даже недавно подписали договор. Достаточно посмотреть на лица российских политиков, насколько хорошо они чувствуют себя в этой роли. Но США, Франция, Германия знают, что без России на Ближнем Востоке им не обойтись, поэтому тоже вынуждены играть с Россией определенную роль. И закрывать глаза на многие проблемы в отношениях с Россией.

А если через пару лет до российского руководства дойдет, что ему только подыгрывают, что на самом деле Россия не настолько влиятельна, то чем это обернется?

Следует понимать, что в самой России тоже есть большие проблемы, в том числе демографические, экологические. В ближайшие годы она будет вынуждена дать на них ответ.

Когда я слушаю Медведева или Путина, у меня возникают четкие ассоциации с началом гласности, перестройки. Когда Горбачев узнал, что он не может удержать в целостности Советский Союз, то начал какие-то реформы. Нет, Горбачев начал реформы не потому, что хотел их, а потому, что у него была информация: Россия может не удержать надвигающуюся эпоху.

Медведев и Путин четко осознают, что их модель сегодняшней России просуществует еще каких-то пять-шесть лет. Все! Вскоре спрос на их газ начнет резко падать, потому что многие потенциальные клиенты-страны уже воплощают в жизнь проекты относительно новых, альтернативных энергоресурсов. То есть государство Россия, живущее лишь благодаря выручке с нефти и газа, не сдержит обязательств перед своими гражданами. Именно поэтому Россия стремится измениться.

Но они хотят это сделать так, чтобы как можно меньше менять что-то в политической структуре России. Поэтому это будет лишь еще одна неудачная попытка в истории России улучшить отношения с Западом, изменить структуру бюджета, модернизировать продукцию, сделать более цивилизованным общество. Но еще раз говорю, российское руководство при этом всем хочет оставить свою идеологию, поэтому результат будет таким, каким будет...

Я бы хотел, чтобы политика Польши не менялась, но смерть Леха Качиньского для Украины действительно большая утрата. Посмотрите, кто приехал на похороны, - только ближайшие наши друзья: из Грузии, Прибалтики, Чехии, Украины. Это очень стоит подчеркнуть. И похороны показали, на кого мы можем рассчитывать.

Надеюсь, «Общественная платформа» (политическая сила, которую представляют нынешний премьер-министр и глава парламента Польши) не изменит стопроцентно политику Качиньского.

Не кажутся ли Вам странными методы, с помощью которых украинская власть идет на сближение с Россией?

Украина ведет суверенную иностранную политику, и дело Киева определять ее направления. В то же время последние шаги Януковича и премьера Азарова могут вызвать беспокойство как у жителей Украины, так и у международных организаций. Чтобы сказать больше, нужно подождать развития ситуации.

Как Вы прокомментируете соглашение между Россией и Украинойо продлении срока пребывания Черноморского Флота РФ на 25 лет в обмен на более дешевый газ?

Есть сомнения относительно конституционности данного договора, поскольку Основной Закон Украины не предусматривает возможности дислокации на территории Украины войск других государств. Плохо было бы, если бы Киев фактически отказался от политической власти на своей собственной территории в обмен на более дешевый газ. Похожий опыт других государств свидетельствует, что потом сложно вырваться из сетей растущей экономической зависимости от России.

Беседовала Оксана Климончук, Варшава – Киев