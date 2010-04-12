В новом договоре по СНВ не прописаны гарантии безопасности Украине

В новом договоре между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не прописаны гарантии безопасности Украине, Беларуси и Казахстану.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Николай МАКАРОВ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Украина, Беларусь и Казахстан стали не ядерными державами. Чисто в договоре мы не прописывали о том, чтобы каким-то образом обеспечить безопасность этих государств», - сказал Н.МАКАРОВ.

«Это прописано в общем. В наших доктринах это указано – США и у нас (РФ), что мы не будем применять ядерное оружие, кроме случаев, когда само существования государства поставлено под вопрос», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Президенты США и РФ подписали в Праге новый Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который заменил Договор о СНВ от 1994 года. Документ предусматривает существенные сокращения на протяжении семи лет стратегических наступательных вооружений двух крупнейших ядерных государств, арсеналы которых составляют более 90% всех ядерных вооружений в мире.

Перед подписанием этого документа глава МИД России Сергей ЛАВРОВ уверял, что в новом договоре о СНВ будут подтверждены гарантии безопасности Украины, Беларуси, Казахстана.

«В контексте подготовки нового договора между Россией и США эти гарантии (гарантии безопасности - УНИАН) будут в полной мере подтверждены", - говорил С.ЛАВРОВ, в частности, 16 марта на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.