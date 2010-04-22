Томенко: соглашения в Харькове подписаны между днями рождения Гитлера и Ленина

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что председатель ВР Владимир ЛИТВИН не подпишет распоряжения о проведении 24 апреля внеочередного заседания парламента по инициативе оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам.

«Если не будет подписано распоряжение, а я прогнозирую, что оно не будет подписано, это даст нам подсказку того, как мобилизоваться и не допустить во вторник событий, которые угрожают нашей государственности. Наша задача не допустить во вторник ратификации пакта МЕДВЕДЕВА-ЯНУКОВИЧА», - сказал он. Н.ТОМЕНКО отметил, что, как это ни странно, но соглашения между Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ были подписаны между днями рождениями таких фигур, как Гитлер и Ленин. «А история учит, что все, что связано с этими двумя фигурами, не очень хорошо для Украины заканчивается», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, каким образом фракции БЮТ и НУ-НС собираются помешать ратификации этих соглашений, Н.ТОМЕНКО сказал, что будут задействованы все законные методы.

«Все законные методы мы предусматриваем. Посмотрим, какое поведение будет у коалиции. Мы предусматриваем все методы, включая блокирование», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, фракции оппозиции собирают подписи народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады в субботу относительно вчерашних соглашений, подписанных между президентами Украины и России.