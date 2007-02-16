Тарасюк: Народный рух не собирается объединяться с БЮТ

Народный рух Украины не собирается объединяться с БЮТ. Об этом заявил лидер НРУ Борис ТАРАСЮК в интервью журналу “Коммерсант”.

По его словам, сегодня НРУ ведет активную работу по объединению партий правого спектра, и в первую очередь это касается обоих движений. “Мы – руководство обеих партий (НРУ и УНП) – должны действовать в соответствии с настроениями в нашей среде. А настроения такие, что подавляющее большинство и в НРУ, и в УНП выступают за объединение партий”, - отметил он, добавив, что избиратели также высказываются за объединение партий патриотически-демократического направления.

Б.ТАРАСЮК отметил, что не считает партии, которые входят в БЮТ, партиями правого спектра. Он высказал мнение, что БЮТ тяготеет к левому центру.

Б.ТАРАСЮК также категорически отверг возможность поглощения НРУ такими силами, как БЮТ, НСНУ. “Мы готовы к сотрудничеству, к координации, но не к поглощению”, - сказал он.

В то же время, Б.ТАРАСЮК высказался за целесообразность объединения усилий с этой политической силой: “Если объединить силы левого центра, центра и правого фланга, которые переживают за интересы Украины, что в этом плохого?”. Лидер НРУ напомнил, что эти силы были вместе во время президентских выборов.