Тигипко думает, что Россия может закрыть свой рынок для украинских труб

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО подчеркивает, что Украина и Россия должны избегать политизации экономических вопросов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал информацию о том, что Россия начала повторное антидемпинговое расследование относительно некоторых видов труб из Украины. В конце 2009 года страны договорились о продлении соглашения о беспошлинном импорте многих видов трубной продукции на один год. До этого крупнейшие нефтяные компании России обратились с просьбой к правительству обеспечить свободный доступ украинской продукции на местный рынок.

«Несмотря на это, что поставки украинских труб в Россию выгодны обоим государствам, стороны демонстрируют, что политическая необходимость может взять верх над экономической целесообразностью», - отметил С.ТИГИПКО.

«Соглашение действовало пять лет, а продлено только на год. Для производителей труб Россия является ключевым рынком, а риски инвестирования в производство остаются высокими. Начало нового антидемпингового расследования может означать, что уже со следующего года российский рынок для украинских трубников окажется закрытым», – сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, антидемпинговое расследование может рассматриваться как еще один рычаг давления на Украину. «А результат этого расследования будет зависеть от того, как завершатся президентские выборы в Украине, и от политики будущего главы государства», – уверен С.ТИГИПКО.