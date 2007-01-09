Тимошенко не позволила Ющенко обобрать крестьян?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что члены фракции БЮТ голосовали за преодоление вето Президента на закон о моратории на продажу земли, чтобы создать законодательную базу для образования цивилизованного рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам в Верховной Раде.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что фракция БЮТ голосовала «за», чтобы создать возможность для принятия всех нормативных актов для создания реального рынка земли в Украине и «не дать обобрать крестьян». Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня на теневом рынке земельные паи продаются в тысячи раз дешевле их реальной стоимости.

Отвечая на вопрос журналистов, как она оценивает то, что сегодняшняя позиция БЮТ по этому вопросу совпала с позицией антикризисной коалиции и не является ли это сотрудничеством с коалицией, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что «это настоящий бред». Она добавила, что часто в ВР голосование по принципиальным вопросам проходит не по принципу коалиционности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины на закон о внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов). "За" проголосовали 367 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале. “За” преодоление вето проголосовали 185 членов фракции Партии регионов, 20 - КПУ, 31 – СПУ, 120 - БЮТ и 5 членов фракции «Наша Украина».