УНП против намерения мэрии Херсона изменить одну букву в названии города

Херсонская областная организация Украинской народной партии направила в прокуратуру области запрос в отношении планов мэрии Херсона добавить в название города букву «ъ».

Об этом сообщает издание УНП «Народне Слово».

В частности, УНП просит разъяснить, на каких основаниях городская власть планирует добавить в название города «Херсон» букву «ъ» (твердый знак), в частности, на въезде в город, а также проверить, отвечает ли такое решение городской власти законодательству Украины.

Ответ прокуратура пока не дала, но, по мнению представителей УНП, результат от их обращения есть: ко Дню города, который Херсон отмечал 19 сентября, буква «ъ» в названии областного центра так и не появилась.

Как сообщалось раньше, мэрия Херсона планировала ко Дню города установить въездной знак города с буквой «ъ».

В частности, по сообщению пресс-службы мэрии, управление градостроения и архитектуры Херсона отработало и согласовало с городским головой предварительный эскиз въездного в город знака "Херсон", который будет установлен на месте демонтированной аварийной стелы на Николаевском шоссе. В настоящее время разработчиками эскиза нового знака изучается вопрос о написании названия города на знаке по старославянскому правописанию – с буквой «ъ», которая употреблялась в названии Херсона во время Екатерины.

Старый знак, установленный еще в советское время, в связи с аварийным состоянием был демонтирован 29 июля текущего года. Новый знак должен быть изготовлен по новым современным технологиям и из современных строительных материалов.