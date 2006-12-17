Ющенко с супругой поехал в Корею

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в воскресенье с государственным визитом в Республику Корея. В состав украинской делегации входят супруга Президента Екатерина ЮЩЕНКО, министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр экономики Владимир МАКУХА, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, генеральный директор государственной компании “Укрспецэкспорт” Сергей БОНДАРЧУК, первый заместитель генерального директора Национального космического агентства Украины Валерий КОМАРОВ, председатель правления “Укрэксимбанка” Виктор КАПУСТИН и народный депутат, руководитель группы по межпарламентским связям Сергей ЛАРИН.

Как передает корреспондент УНИАН, программой предусмотрена встреча с Президентом Республики Корея Ро МУ-ХЙОНОМ. В ее рамках планируется подписать Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Корея о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и материально-технического обеспечения (с украинской стороны Соглашение подпишет министр обороны А.ГРИЦЕНКО, с корейской - министр обороны Республики Корея Ким Чжин СУ), Соглашение между правительствами Украины и Кореи в использовании космического пространства в мирных целях (с украинской стороны документ подпишет первый заместитель генерального директора Национального космического агентства Украины В.КОМАРОВ, с корейской – вице-премьер, министр науки и технологий Ким Ву ХИК).

18 декабря в понедельник Президент Украины возложит цветы к Монументу погибшим за Корею на Национальном кладбище в Сеуле.

Во вторник В.ЮЩЕНКО побывает в Корейском Университете, где встретится со студентами и профессорско - преподавательским составом. Планируется, что президенту Украины будет вручен Диплом почетного доктора Корейского Университета в отрасли экономики. В этот же день Президент планирует также посетить храм Чоге-Са.

После этого В.ЮЩЕНКО примет участие в корейско-украинском бизнес-форуме. Предусмотрено подписание рамочного межбанковского экспертного кредитного соглашения между ОАТ “Укрэксимбанк” и "Эксимбанком" Кореи. Соглашение подпишут главы правлений банков В.КАПУСТИН и Янг ЧЕОН-СИК.

Президент Украины планирует в этот же день встретиться с членами Ассоциации дружбы с Украиной и парламентской Ассоциацией “Корея-Украина”.

После этого планируется пресс-конференция В.ЮЩЕНКО.

Также в планах визита украинского Президента - встреча со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Лим Чае ДЖУНГОМ.

19 декабря завершится государственный визит В.ЮЩЕНКО в Республику Корея. В этот же день Глава государства вернется на родину.