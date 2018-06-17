Что скрывает НБУ под грифом «банковская тайна»?

Еще немного, и сотрудники Нацбанка будут ходить на допросы в МВДкак дети в школу. Во всяком случае, так обещает министр внутренних дел Юрий Луценко. А что? Первому заму главы НБУ Анатолию Шаповалу повестку на допрос он подписал едва ли не публично. Имеется ли у Луценко, что предъявлять Стельмаху, учитывая, насколько закрытой является структура НБУ? Об этом мы спросили у народного депутата Сергея Харовского (НУ–НС), члена парламентской комиссии, занимающейся проверкой деятельности НБУ по обеспечению стабильности гривни.

КРИТЕРИИ, ПО КОТОРЫМ РОЗДАНО 170 МЛРД. ГРН. – БОЛЬШАЯ ТАЙНА НБУ

Сергей Юрьевич, каковы были выводы парламентской комиссии по проверке Национального банка?

Сегодня уже очевидным является то, что во время финансового кризиса Национальный банк не справился ни со своей основной конституционной функцией – обеспечением стабильности денежной единицы, ни с обеспечением стабильности банковской системы в целом, а это создало угрозу национальной экономической безопасности и суверенитету Украины.

Действия руководства НБУ в кризисный период свидетельствуют об отсутствии реального, критического анализа сбалансированности финансовой системы страны. Как следствие – хаотические решения по стабилизации, отсутствие продуманной долгосрочной денежно-кредитной политики и правовой нигилизм. Предпосылкой сложившейся ситуации стала абсолютная бесконтрольность НБУ. Вольно трактуя понятие «независимости Национального банка», ловкие чиновники создали массу преград на пути получения информации об оперативной деятельности НБУ. О чиновничью казуистику спотыкаются не только правоохранительные органы, но и конституционный орган – Совет НБУ. Являясь единственным регулятором, Национальный банк самостоятельно устанавливает «правила игры» в банковской сфере. В результате нам известны только последствия принятых решений, и эти последствия на сегодняшний день отрицательны.

Просчеты, политические договоренности, непрофессионализм, хищения – все это скрыто «дьяволом» под названием «банковская тайна» (ошибочно и преждевременно НБУ получил право толкования этого понятия).

Удалось ли вам узнать, какими критериями руководствовался НБУ при принятии решений о рефинансировании банков?

Работая в «прокрустовом ложе» надуманных НБУ информационных ограничений, следственная комиссия Верховной Рады смогла получить лишь часть документов и обобщенные показатели деятельности банков. Критерии, по которым на сегодня роздано в виде рефинансирования более 170 миллиардов гривен – это тайна НБУ за «семью печатями», которую пытаются разгадать правоохранительные органы.

Следственной комиссией выявлены механизмы принятия решений, способствовавших злоупотреблениям как со стороны чиновников, так и со стороны коммерческих банков.

Прежде всего – это нашумевшее постановление НБУ №319 (октябрь 2008 года), на основании которого выдано более 60 миллиардов гривен кредитов рефинансирования, кардинально изменены правила поведения субъектов денежно-кредитных отношений, изменены правила рефинансирования, правила возврата депозитов, нарушены основополагающие принципы гражданского права относительно свободы договора.

В нарушение закона данное постановление не прошло обязательную регистрацию в Министерстве юстиции, неоднократно изменялось, после чего было отменено.

НБУ ДАВАЛ КРЕДИТЫ, ИСПОЛЬЗУЯ СТРАННЫЙ ТЕРМИН «ПОД ГАРАНТИИ САМОГО ДОЛЖНИКА»

Принятием указанного постановления Национальный банк вообще отказался от механизма тендеров, что создало условия для кулуарных решений о выдаче кредитов, отказался от необходимости получения финансового обеспечения исполнения обязательств банком-должником до момента предоставления средств и ввел совсем не понятный вид обеспечения – «другое высоколиквидное обеспечение», как пример, «гарантия самого должника».

По «странному» стечению обстоятельств постановлением №319 Национальный банк ограничил возврат депозитных вкладов населению и юридическим лицам Украины, оставив банкам полную свободу расчетов с иностранными инвесторами, в том числе и по досрочно расторгаемым договорам. После чего «сокрушался» по поводу массового оттока валюты за пределы Украины и резких колебаний курса, обвиняя правительство в отрицательном торговом балансе и других грехах.

Персональную ответственность за выдачу кредитов, вопреки отрицательным рекомендациям комиссий из специалистов самого НБУ, члены правления Национального банка пытаются скрыть за коллективными решениями.

В последнем Меморандуме МВФ сказано, что фонд просит Украину урегулировать вопрос с проблемными банками. Отдельные аналитики считают, что Международный валютный фонд таким образом «намекает» владельцам банков вернуть деньги, которые они оттуда вывели.

Сказанное надо понимать буквально. Нужно срочно принимать решения в отношении банков, которые по классификации НБУ подпадают под понятие системный банк, то есть банк обязательства которого (депозиты, займы и так далее) составляют более 10% банковской системы, – либо ликвидировать, либо рекапитализировать, либо рефинансировать для «выздоровления». Ситуация, когда такой банк не проводит платежей, расчетов по депозитным вкладам, активных сделок по кредитованию – неприемлема, поскольку он становится «черной дырой», порождающей финансовые потери в геометрической прогрессии. Все вложенные в такой банк средства (пассивы) безвозвратно «проедаются» «умирающими» активами (кредитными договорами).

Как в «Надра-банке»?

Ситуация с «Надра-банком» – пример недальновидности Национального банка как регулятора деятельности коммерческих банков. Сложилось впечатление, что отдельные члены правления то ли не представляют, какие финансовые схемы используются в деятельности комерцбанка, то ли сознательно попустительствуют нарушениям. Эта позиция отражена в одном из выводов нашего отчета.

Национальный банк, используя механизмы рефинансирования, выступает кредитором последней инстанции для коммерческих банков. Одной из основных функций НБУ является использование ресурсов для поддержания их ликвидности.

В свое время специалисты НБУ не смогли правильно оценить необходимый объем рефинансирования банка «Надра» для поддержания его стабильности. Используя непроверенные «программы финансового оздоровления», поданные руководством «Надр», правление НБУ выдало сначала один, потом еще один, потом два, потом три млрд. гривен. А денег для стабильной работы банка не хватило. В результате правительству приходится изыскивать дополнительные средства для проведения рекапитализации этого банка с целью не допущения денежных потерь миллионов его вкладчиков. При этом служащие НБУ не верят, что они будут нести ответственность за неправедно принятые решения, надеясь скрыться за коллективной ответственностью, т.к. формально решения принимались правлением НБУ.

Сегодня по инициативе правительства Министерство внутренних дел массово вскрывает факты подтасовок финансовой отчетности этого и других банков. Есть реальная надежда, что ловким дельцам и их покровителям из НБУ придется отвечать за проведенные аферы и должностную несостоятельность.

НБУ НЕ ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, КТО ВЛАДЕЕТ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

А кто в «Надра-банке» собственник? Трудно разобраться в большой схеме, где фигурируют три группы компаний, разные владельцы.

В рамках деятельности комиссии мы получили часть документов о структуре корпоративных собственников. Хочу обратить внимание на то, что только часть. Это еще один из примеров лицедейства чиновников НБУ, которое, на мой взгляд, имеет серьезные последствия для финансовой системы. Оказывается, НБУ не имеет и не стремится к получению информации о фактических собственниках коммерческих банков.

Господин Фирташ, публично, с молчаливого согласия Национального банка утверждал и утверждает, что является владельцем контрольного пакета акций банка. Однако Национальный банк, согласно норме закона, не давал письменного разрешения компаниям Фирташа на прямое или опосредованное приобретение существенной доли в банке «Надра». Вероятнее всего, господин Фирташ приобрел в собственность оффшорные фирмы, ранее получившие такие разрешение НБУ.

Мы опять столкнулись с дьяволом, скрывшимся в мелочах. НБУ полностью игнорирует статью 34 закона Украины «О банках и банковской деятельности», не контролируя выполнение юридическими и физическими лицами обязательств по получению разрешений на существенное участие в уставном капитале банка.

Выдавая «разрешения на участие» первым владельцам акций, часто формальным собственникам, НБУ сознательно отказывается продолжать выявление реальных владельцев, опосредованно контролирующих коммерческие банки. При этом НБУ теряет право недопущения к управлению коммерческими банками лиц либо их представителей, «чья деятельность угрожает интересам вкладчиков, других кредиторов банка или развитию конкурентной среды в банковской системе» (норма ст. 34).

Эта позиция НБУ стала питательной средой для нечистоплотных банкиров, проводящих упрощенное либо льготное кредитование аффилированных структур вопреки интересам вкладчиков. МВД Украины сегодня вскрыты многомиллиардные аферы с выдачей банками не обеспеченных (либо с мнимыми) залогами кредитов, заведомо невозвратными ложными кредитами и другие злоупотребления.

Использует ли НБУ рефинансирование для кредитования промышленности?

Кредит рефинансирования – это кредит для поддержания ликвидности банка. Но комбанк в обращении за кредитами к НБУ обязан сообщить, какие кредитные договора будут обеспечиваться этими средствами. Принятием решения о рефинансировании Национальный банк определяет направление финансовой поддержки тех или иных видов хозяйственной деятельности. Но и эти данные – большая банковская тайна. Получить их можно лишь по решению суда.

Все-таки странно, что центральный банк в свое время не сумел отличить «перегрев спроса» импортных товаров от «перегрева экономики», позволяя брать кредиты, кто сколько хочет...

Господин Стельмах в разговоре с членами комиссии выразил огромное удивление и сожаление: «Вы же, мол, понимаете, из-за чего все это произошло? Брали короткие деньги, а выдавали длинные кредиты. Когда короткие деньги затребовали назад, а длинные кредиты не возвращаются, то у банков упала ликвидность».

Не обязательно быть академиком для того, чтобы спрогнозировать подобную ситуацию, имея в наличии информацию о регистрации всех внешних и внутренних банковских займов, а также информацию об объемах и структуре кредитных портфелей коммерческих банков. Эти данные имеются в подразделениях НБУ, их либо не смогли, либо не хотели своевременно проанализировать, что в любом случае подтверждает выводы следственной комиссии о не выполнении Национальным банком своей основной конституционной функции – поддержание стабильности денежной единицы страны.

Недавно уволившийся из НБУ Александр Савченко обвинил это ведомство в валютных спекуляциях. Как вы это прокомментируете?

Наверняка член правления Национального банка имел значительный доступ к информации об участниках и объемах валютных операций. Можно допустить, что в сфере валютного регулирования имеются все предпосылки для проведения масштабных спекуляций.

Считаю, что до тех пор, пока НБУ, прячась за банковской тайной, будет обладать монополией на информацию о параметрах валютного рынка, не допуская к ее изучению и анализу другие сопричастные органы, столько же будут существовать предпосылки для различного рода махинаций. Бесконтрольность всегда ведет к злоупотреблениям.

Беседовала Лана Самохвалова