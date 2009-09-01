В Америке умерла старейшая в мире собака

Старейшая в мире собака, жесткошерстная такса Шанель (Chanel) умерла в одном из предместий Нью-Йорка.

Как сообщает агентство AP, ей был 21 год, что является аналогом человеческих 147 лет.

Смерть наступила еще в пятницу, 28 августа, однако хозяева таксы Денис и Карл ШОНЕССИ, сообщили об этом только сейчас. Шанель переселилась в семью ШОНЕССИ в возрасте шести недель. Вместе с хозяйкой она девять лет провела в Германии. ШОНЕССИ утверждают, что таксе удалось дожить до 21 года несмотря на пристрастие к шоколаду, который традиционно считается вредным для собак, отмечает «Лента.ру».

К.ШОНЕССИ написал о своем питомце в Книгу рекордов Гиннеса после того, как заметил, что там не упоминается о самой старой собаке в мире. Свой сертификат о рекорде Шанель получила в мае.

Ранее сообщалось о том, что право Шанель на рекорд оспаривал терьер по кличке Макс из Луизианы. По утверждению хозяйки, Максу исполнилось 26 лет. Представители Книги рекордов пока не ответили на вопрос, удостоверились ли специалисты в возрасте терьера.