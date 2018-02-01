Глава МИД Италии назвал ситуацию на Донбассе "весьма трупной"

По словам Альфано, Италия будет прилагать усилия для прекращения противостояния на Донбассе.

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано назвал ситуацию на Донбассе «весьма трупной».

Читайте такжеМосква и Вашингтон примут решение о миротворцах на Донбассе после выборов в РФ - StratforКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы видим, что ситуация остается, простите за эвфемизм, весьма трупной, и этой трупности следует избегать», - сказал Альфано.

По его словам, Италия будет прилагать усилия для завершения кризиса и прекращения противостояния на территории Донбасса, которое дестабилизирует не только этот регион.

Также Альфано назвал важным сохранение существующих переговорных форматов - «нормандской четверки», Трехсторонней контактной группы в Минске и работы в рамках ОБСЕ.

При этом он подчеркнул важность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая способствует деэскалации.

«Главный наш посыл – альтернативы Минским соглашениям нет. Нельзя допустить дальнейшего сползания в сторону ухудшения, чтобы нарушался режим прекращения огня. И мы об этом заявляли, в том числе на переговорах с нашими украинскими партнерами», - сказал Альфано.

Он заявил, что объявленное перемирие 23 декабря показало, что стороны на Донбассе могут договариваться, когда хотят.

Как сообщал УНИАН, Альфано 30-31 января посетил Украину, в частности, 31 января вместе с министром иностранных дел Павлом Климкиным побывал на контрольном пункте въезда-выезда возле села Пищевик на линии разграничения в Донецкой области.