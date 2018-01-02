Италия настаивает на полной реализации минских договоренностей

С наступлением нового 2018 года, председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло от Австрии к Италии.

Как сообщил в понедельник, 1 января, итальянский министр иностранных дел и международного сотрудничества Анджелино Альфано, главный акцент Рим планирует сделать на решении кризиса беженцев в Средиземноморском регионе. Италия является одной из стран, в которых прибывает больше всего соискателей убежища в ЕС, пишет DW.

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Кроме того, по словам Альфано, большое внимание будет, как и ранее, уделяться урегулированию ситуации в Восточной Украине. Конфликт на Донбассе и вокруг Украины "ставит под вопрос основополагающие принципы, на которых основана ОБСЕ", подчеркнул Альфано.

Италия, так же как и ее предшественники на этом посту - Германия и Австрия, будет неуклонно настаивать на "полноценной реализации минских договоренностей", добавил он.

Точную программу с перечислением приоритетов итальянского председательства министр пообещал представить 11 января на заседании ОБСЕ в Вене.