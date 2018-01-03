Посол Италии обещает поддержку усилиям по решению ситуации на Донбассе

Посол Италии в Украине Давиде ла Чечилия обещает поддержку усилиям по урегулированию ситуации на востоке Украины на основе Минских соглашений. Об этом посол написал в "Твиттере".

Читайте такжеГлава МИД Италии: кризис в Украине поставил под сомнение основные принципы ОБСЕОн напомнил, что Италия начала с 1 января председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Необходимо предоставить полную политическую поддержку усилиям, направленным на поиск разрешения кризиса в Украине на основе Минских соглашений и в «Нормандском формате», - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, 11 января действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано представит приоритеты итальянского председательства в организации на заседании Постоянного совета в Вене.

Италия начала председательство в ОБСЕ с призыва ко всем сторонам конфликта в Донбассе выполнить Минские соглашения.