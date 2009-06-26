Тимошенко: настоящий украинец не должен смотреть "Интер"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО хочет на государственном уровне стимулировать журналистов, которые работают на моральных и христианских началах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера во время прямого эфира на Львовском телевидении.

“Я выступаю за то, чтобы на государственном уровне разработать систему стимулов для журналистов, которые руководствуются в своей деятельности моральными и христианскими началами. В Украине так и не родилось Общественное телевидение, на сегодняшний день только от владельцев телеканалов зависит формат и качество новостей. Не всегда соблюдаются нормы морали и христианства, украинская, государственническая позиции”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как «пример формирования владельцем канала формата и качества новостей» премьер-министр привела телеканал «Интер».

“Владелец телеканала «Интер» господин ФИРТАШ, ежедневно делает из меня – в каждом шоу и в выпуске новостей – отбивную котлету, после того, как я положила в украинские газовые хранилища 11 млрд. кубометров природного газа компании «РосУкрЭнерго» (совладельцем которой является украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ – УНИАН)”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она призвала телезрителей игнорировать канал «Интер».

«Каждый настоящий украинец не должен смотреть «Интер», – отметила премьер-министр.