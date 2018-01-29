Черкасский горсовет проголосовал за самороспуск
16:20, 29 января 2018
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Соответствующее предложение вносилось депутатами с голоса.
В то же время детали этого решения и причины пока неизвестны / фото facebook.com/rada.cherkasy
Сегодня, 29 января, Черкасский городской совет во время пленарного заседания проголосовал за самороспуск.
Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы Черкасского горсовета Юлия Крапива.
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В то же время детали этого решения и причины она пока не уточнила, поскольку, по её словам, соответствующее предложение во время пленарного заседания вносилась депутатами с голоса, а поэтому неизвестен окончательный вариант текста этого решения.
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