Черкасский горсовет проголосовал за самороспуск

16:20, 29 января 2018
Политика
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В то же время детали этого решения и причины пока неизвестны / фото facebook.com/rada.cherkasy

Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы Черкасского горсовета Юлия Крапива.

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В то же время детали этого решения и причины она пока не уточнила, поскольку, по её словам, соответствующее предложение во время пленарного заседания вносилась депутатами с голоса, а поэтому неизвестен окончательный вариант текста этого решения.

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Теги: #Черкасский горсовет