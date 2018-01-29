Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных подразделений на учения в Украине

Закон предусматривает проведение таких учений как "Репид Трайдент-2018", "Си Бриз-2018", "Светлая Лавина-2018" и "Чистое Небо-2018".

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях" (регистрационный номер 7428).

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины. «29.01.2018 ... возвращено с подписью президента», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях".

Законом предусматривается одобрить решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в украинско-американских учениях "Репид Трайдент-2018", украинско-американских учениях "Си Бриз-2018", многонациональных учениях "Светлая Лавина-2018 ", многонациональных учениях "Чистое Небо-2018" и украинско-румынских учениях "Ривериан-2018".

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Президент постановляет допустить в 2018 году на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества подразделения вооруженных сил иностранных государств: США, других стран НАТО (до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов) срок до 365 суток в январе-декабре 2018 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил; США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 16 суток в июне-ноябре 2018 года в рамках украинско-американских учений "Репид Трайдент-2018".

Кроме того, речь идет о допуске США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" (до 2200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 кораблей (судов и катеров), до 5 подводных лодок, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 25 суток в июне-октябре 2018 года в рамках украинско-американских учений "Си Бриз-2018"; Венгрии, Румынии и Словакии (до 300 военнослужащих с вооружением и военной техникой) сроком до 10 суток в августе-октябре 2018 года в рамках многонациональных учений "Светлая Лавина-2018".

Также это допуск США, других стран НАТО (до 350 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 14 суток в мае-ноябре 2018 года в рамках многонациональных учений "Чистое Небо - 2018"; Румынии (до 100 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 кораблей (судов и катеров), до 2 самолетов и вертолетов) сроком до 20 суток в апреле-ноябре 2018 года в рамках украинского-румынских учений "Ривериан-2018".

Закон вступает в силу со дня его опубликования.