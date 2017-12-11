В Одессе стартовала конференция по планированию украинско-американских учений "Си бриз"

В Одессе сегодня стартовала конференция по планированию украинско-американских учений серии «Си бриз».

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, задачей конференции является разработка сценария, согласование учебных целей, определение состава сил, которые планируется привлечь к учениям.

Мероприятие проходит под руководством заместителя командующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке контр-адмирала Алексея Неижпапы, делегацию от ВМС США возглавляет капитан первого ранга Майкл Виллегас.

По словам Неижпапы, участники конференции должны учесть все предложения, которые предоставлены участниками по результатам прошлогоднего обучение, которое «было очень насыщенным и плодотворным».

«Нам надо идти дальше, совершенствовать уровень взаимодействия и улучшать результаты», - добавил Неижпапа.

Отмечается, что это - первая из трех конференций, которые традиционно проводятся в подготовительный период указанных учений.

Как сообщал УНИАН,в июле текущего года в Украине прошли международные военно-морские учения «Си Бриз-2017», которые проводились в духе программы «Партнерство ради мира» в соответствии с программой двухстороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.

В учениях приняли участие представители 16 стран.